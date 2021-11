Los Galaxy Note le abren paso a los plegables, la gran apuesta de Samsung para la gama alta. | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: Zana Latif

La línea Galaxy Note ha sido una de las más emblemáticas de Samsung, pero parece que ya no seguirá en el mercado.



ET News informa que Samsung ha decidido ya no continuar la producción de celulares Galaxy Note, en un año que no vimos un nuevo modelo, principalmente por la escasez de semiconductores y el empuje a los plegables.

El medio coreano indica que la serie Galaxy Note no está en los planes de producción de celulares para 2022.

El legado Galaxy Note

La línea Galaxy inició el 2011 y fue recibida tibiamente por su pantalla “demasiado grande” de 5.3”.

El tiempo le dio la razón a Samsung y se convirtió en el tope de gama de la compañía coreana.

Su último modelo es el Galaxy Note 20, pero el S Pen, su componente característico, ha sido incorporado a otros modelos como el Galaxy S21 Ultra y el Galaxy Z Fold3.