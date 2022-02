Los Galaxy S22 de Samsung fueron presentados. | Fuente: Samsung

Los Galaxy S22 de Samsung fueron presentados oficialmente este miércoles, demarcando la gama alta de la compañía coreana en la primera mitad de 2022.

Cada lanzamiento de la serie S de Samsung llega con una interrogante: ¿llegará a mi país el modelo Snapdragon o Exynos? Este 2022 se mantiene esta política de dos modelos, aunque ha cambiado la distribución.

Los Galaxy S22 con Snapdragon 8 Gen 1 llegarán a más países/regiones, mientras que la versión con el Exynos 2200 que se vuelve menos común.

Snapdragon 8 Gen 1 o Exynos 2200 según la región/país

Snapdragon 8 Gen 1

📱Corea del Sur, Norteamérica, Australia, India, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica y Latinoamérica

Exynos 2200

📱Europa y Reino Unido

Esta política también se aplicará a los modelos de las Galaxy Tab S8, presentadas el miércoles.

Snapdragon 8 Gen 1 vs Exynos 2200

Ambos procesadores o SoC están construidos bajo un proceso de 4 nanómetros y tienen ocho núcleos.

En los últimos años hemos visto a Exynos acercarse mucho a la propuesta de Qualcomm, aunque faltaba afinar el apartado de gráficos y la autonomía.

Este 2022, Samsung estrena en el Exynos 2200 su colaboración con AMD, incluyendo gráficos Xclipse 920, con tecnología RDNA 2.

En los próximos días sabremos cuál versión de los Galaxy S22 se impone en lo que respecta al rendimiento.

¿Cuánto cuestan los Galaxy S22 de Samsung?

Los Galaxy S22 arrancan en US$ 799 por el modelo base en Estados Unidos. El Galaxy S22+ va desde los US$ 999 y el codiciado Galaxy S22 Ultra desde los US$ 1,199. Todos estos modelos cuentan con 128GB de almacenamiento en su versión más asequible.

Los Galaxy S22 arrancan en US$ 799 en Estados Unidos, manteniendo el mismo precio base de los Galaxy S21. | Fuente: Samsung

Todavía no se han revelado los precios para el Perú.

"Estamos felices de haber podido anunciar a los nuevos integrantes de la familia Samsung Galaxy. Todos estos dispositivos llegarán pronto al mercado peruano. Próximamente estaremos anunciando fechas y disponibilidad", señalaron desde Samsung Perú.