Starlink ya está lista para probar señal celular desde satélites: estos son los planes

En un nuevo hito, SpaceX tiene previsto lanzar una serie de 21 satélites Starlink con capacidades de conexión directa a celulares, marcando un avance en la red de internet global. La misión despegará a bordo de un cohete Falcon 9 desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California durante una ventana de lanzamiento de 3.5 horas, comenzando a las 12:04 a.m. EST.

Según SpaceX, estos satélites permitirán a los operadores de redes móviles ofrecer un acceso global sin interrupciones a funciones como mensajes de texto, llamadas y navegación, sin importar la ubicación terrestre, lacustre o costera del usuario.

El lanzamiento también marcará el estreno del Falcon 9 en su primera misión y aterrizaje, con un regreso programado para aproximadamente 8.5 minutos después del despegue en la plataforma "Of Course I Still Love You" en el Océano Pacífico.

La serie de satélites Starlink, que se espera se desplieguen en órbita terrestre baja unos 62.5 minutos después del lanzamiento, representa otro paso en la expansión de la megaconstelación de banda ancha de SpaceX. Con más de 5,100 satélites activos, la red Starlink sigue creciendo, destacando el enfoque de la compañía en impulsar la conectividad global.

Para seguir en vivo este acontecimiento espacial, se puede acceder a la transmisión a través de la cuenta de SpaceX en X, antes conocido como Twitter, aproximadamente 15 minutos antes de la ventana de lanzamiento. Con este lanzamiento, SpaceX refuerza su posición como líder en la exploración espacial y conectividad global.

El permiso de FCC para las pruebas celulares de Starlink

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha concedido a SpaceX el permiso para llevar a cabo pruebas de su sistema celular Starlink con el objetivo de transmitir datos a smartphones en más de dos docenas de ubicaciones en Estados Unidos.

La FCC emitió una 'autorización temporal especial experimental' para llevar a cabo las pruebas, las cuales consistirán en transmitir la conectividad satelital a teléfonos T-Mobile sin modificar en tierra. SpaceX tiene un plazo hasta el 14 de junio para realizar esta fase piloto.

Esta aprobación llega una semana después de que la FCC inicialmente solo otorgara a SpaceX una aprobación parcial para iniciar la implementación del sistema celular Starlink. En ese momento, la aprobación permitía a la empresa lanzar satélites equipados con la tecnología necesaria para habilitar la conectividad celular. No obstante, una restricción clave en ese momento era que SpaceX solo podía realizar pruebas cortas para verificar el funcionamiento de las antenas en los satélites, prohibiendo cualquier otro tipo de prueba.

Contrariamente, la autorización temporal de este jueves permite a SpaceX probar el propósito principal del sistema celular Starlink: transmitir datos a teléfonos no modificados en la Tierra utilizando el espectro de T-Mobile en las bandas de radio 1910-1915 y 1990-1995MHz.

Según SpaceX, la prueba eventualmente implicará el uso de 840 satélites, cada uno actuando como una torre celular en órbita, para transmitir la conectividad a 2,000 dispositivos de prueba en tierra. La compañía inicialmente buscó realizar las pruebas en 13 ubicaciones, pero luego especificó a la FCC que otras 12 'sitios de radioastronomía' también estaban en la lista.

Estas pruebas resultantes ayudarán tanto a SpaceX como a la FCC a determinar si el sistema celular Starlink podría causar interferencias radioeléctricas en Estados Unidos, incluyendo con otros operadores y proveedores de satélites.

SpaceX emitió una extensa respuesta argumentando que el sistema celular Starlink solo beneficiará a los consumidores estadounidenses, en lugar de representar un peligro para las señales de radio. No obstante, la autorización temporal de la FCC le permite al regulador estadounidense cancelar las pruebas si es necesario.

SpaceX tiene como objetivo lanzar el sistema celular Starlink para T-Mobile y otros socios en algún momento del próximo año, comenzando primero con mensajes de prueba. Se espera que la voz y los datos lleguen en 2025.