NIUSGEEK tiene a prueba al TCL 10 Pro | Fuente: RPP

TCL es una marca que ha sabido trabajar en la región “en segundo plano”, siendo la responsable de Alcatel y, por algunos años, BlackBerry. Ahora, con ese aprendizaje sumado a su experiencia en la confección de paneles a nivel global, llegan al mercado peruano con su catálogo propio de teléfonos. NIUSGEEK tiene a prueba el TCL 10 Pro y esta es nuestra opinión.

TCL 10 Pro: especificaciones completas

TCL 10 PRO TAMAÑO 158.5 x 72.4 x 9.2 mm PESO 177 g PANTALLA AMOLED 6,47" 1080 x 2340 19.5:9 60 Hz OS Android 11 | TCL UI PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 675 (11 nm) GPU Adreno 612 ALMACENAMIENTO 128 GB | 256 GB | UFS 2.1 | microSDXC RAM 6GB CÁMARA PRINCIPAL 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.72", 0.8µm, PDAF CÁMARA GRAN ANGULAR 16 MP, f/2.4, 13mm, 1/3.1", 1.0µm CÁMARA MACRO 5 MP, f/2.2 CÁMARA TOF 2 MP, f/2.4 CÁMARA DELANTERA 24 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.8", 0.9µm MULTIMEDIA HDR10 | parlante único | Radio FM SEGURIDAD Sensor de huella bajo pantalla CONECTIVIDAD 4G | WiFi5 | BT 5.2 | GPS | NFC | USB-C 2.0 AUTONOMÍA 4500 mAh | 18W | QC3.0

Un diseño más estilizado nos sorprende en este TCL 10 Pro | Fuente: RPP

TCL 10 Pro: un diseño que destaca en la gama media

No estamos ante un diseño tradicional en la gama media. Lo que destaca a primera impresión es la extrema curvatura de los bordes en pantalla, que acercan el acabado de este equipo a una gama superior. Me recuerda mucho, en corte, al P30 pro de Huawei de 2019.

Tenemos un botón de conveniencia al lado izquierdo | Fuente: RPP

Tenemos varios detalles por resaltar. Además de los botones de volumen y bloqueo al lado derecho, se incluye un útil botón de conveniencia al lado izquierdo que puede ser configurado por toques, tanto para el asistente de Google como para la apertura de cámara o, como en mi caso, prender la linterna a un solo toque.

Así se ve el borde inferior del TCL 10 Pro | Fuente: RPP

En la parte superior, al otro extremo del ingreso para audífonos, se ubica el emisor de infrarrojos. Ya en la base, tenemos la bandeja de SIM junto al puerto USB-C y el único parlante del dispositivo.

Se siente muy ligero a la mano | Fuente: RPP

La tapa trasera también tiene su esmero, con ese tramado en degradé negro que complementa el riguroso sistema cuádruple de cámaras flanqueado por dos flashes LED. Al tacto, el equipo se siente muy bien, y la curva de la pantalla se complementa con la del chasis trasero, logrando un efecto cómodo. Una pena que no contemos con protección contra el agua.

TCL 10 Pro en pantalla: AMOLED de buen brillo

El panel se ve bastante bien en reproducción de películas gracias a NXTVISION | Fuente: RPP

Otra sorpresa cuando encendemos el equipo. Sabemos de la capacidad de TCL para los paneles de televisores y monitores a nivel global, y esa reputación se traslada sin miramientos en este 10 Pro. Buen brillo, tremenda reproducción de colores y ángulos de visión sin pérdida. Tenemos, además, un modo “Always On” pasivo que nos muestra los íconos de notificación, pero no nos permite interactuar con ellos como el caso de Motorola.

La pantalla integra un lector de huellas | Fuente: RPP

Sin embargo, hay un tema que resalta frente a la competencia: contamos solo con una tasa de refresco de 60 hercios – ni siquiera 90 -, que palidece ante un Redmi Note 10 Pro o un Galaxy A52. No digo que sea un pecado, pero estamos en una temporada dura para teléfonos con tasas de refresco de 60 hercios.

NXTVISION se integra en el menú de configuraciones | Fuente: RPP

Sin embargo, para suplir esta carencia TCL apuesta por su tecnología propietaria NXTVISION, un boost inteligente para la visualización de contenidos que permite mejor calidad para fotos, videos y juegos. Perdemos algo, pero ganamos en optimización.

La curva lateral es muy pronunciada | Fuente: RPP

Pese a los 60 hercios, puedo dar fe que el panel responde bastante bien al tacto y se luce sin problemas para la multimedia. Solo que se extraña que, en ese rango de precios, no tengamos más tasa de refresco.

TCL 10 Pro en software: TCL UI y su utilidad

Siempre me entusiasma probar nuevas versiones personalizadas de Android, y mi convivencia con TCL UI (V3.0.8AHH sobre Android 11 hasta la publicación de la reseña) ha sido interesante, porque hay varios añadidos que pueden ser de utilidad para el usuario.

Barra de acceso rápido en TCL UI | Fuente: RPP

En líneas generales, TCL optimiza con animaciones ligeras la interfaz de Android 11 y añade detalles pintorescos al proceso, en los que aparece siempre este rectángulo que forma parte del logo de TCL. El Modo Oscuro está bien optimizado y tenemos varias herramientas muy a la mano, aunque extraño la posibilidad de reducir el tamaño de los elementos en pantalla.

Así luce el menú de configuraciones | Fuente: RPP

“Smart Key” es la sección que nos permite configurar las funciones del botón de conveniencia, que responden a un toque, dos toques o un toque prolongado. Ojo que la lista de opciones en ENORME, y abarca desde la activación de NXTVISION o el asistente de Google, pasando por la linterna, escanear códigos QR, optimizar el equipo, abrir el control remoto o, como en mi caso, prender la linterna y abrir la cámara.

Smart Key en el TCL 10 Pro | Fuente: RPP

La lista de acciones con el botón de conveniencia es realmente larga | Fuente: RPP

La “Barra Edge” también está disponible para configurar lanzadores rápidos, contactos y una regla. Aquí no tenemos una comunidad de desarrolladores que añadan más funciones en este apartado, así que solo tenemos la regla.

La "Barra Edge" nos permite acceder a apps de manera rápida | Fuente: RPP

Esta parte contiene tres pantallas | Fuente: RPP

La multitarea añade un gesto de barrido hacia las esquinas superiores para usar la pantalla dividida o crear apps flotantes y optimizar el espacio del panel. A diferencia de otras propuestas, esta función es añadida a un elemento más natural, y queda claro que los gestos son una excelente manera para dinamizar el uso del equipo, en lugar de seguir menús.

En la vista multitarea podemos mover a las esquinas superiores la ventana que queramos | Fuente: RPP

El “Smart Manager” es el optimizador que, de manera nativa, incorpora TCL UI y que cuenta con un acceso directo en la esquina superior derecha para realizar un diagnóstico completo del equipo – esto hazlo cuando tengas tiempo, no en cualquier lugar o momento – y, desde el dashboard en la parte inferior, revisar la memoria y la batería, así como gestionar el inicio de las aplicaciones y la presencia de notificaciones en el sistema.

Así luce el Smart Manager | Fuente: RPP

Desde esta parte podemos evaluar el rendimiento del equipo | Fuente: RPP

La app de control remoto requiere acceso a tu ubicación para personalizar el catálogo | Fuente: RPP

La lista de equipos es amplia | Fuente: RPP

Ha sido interesante revisar las condiciones de TCL UI. Detalle adicional: el software del control remoto usa geolocalización para determinar qué controles están disponibles para equipos en nuestro país.

TCL 10 Pro en cámaras: Un arsenal correcto para las redes sociales

Así luce el alargado arreglo de cámaras en el TCL 10 Pro | Fuente: RPP

No es el mejor set de cámaras del mercado, pero cumple con las exigencias mínimas de un sistema múltiple: un lente de 64MP, lente gran angular y un macro de 5MP. Ya con eso, tenemos un balance en temas de calidad. Ahora vamos a los detalles.

El flash LED está a ambos lados de los lentes | Fuente: RPP

En términos generales, el trabajo del lente de 64MP es sobresaliente, con un buen recojo de colores y profundidad. Debo confesar que el HDR es eficiente y que no he tenido mayor problema para darle un poco más al zoom que, si bien no tenemos un lente dedicado a teleobjetivo, no degrada tanto en el corte y nos permite escalar hasta 10X.

Foto con lente principal y disparo automático | Fuente: RPP

Foto con lente principal y disparo automático | Fuente: RPP

Foto con lente principal y disparo automático | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal y disparo automático | Fuente: RPP

Foto con lente principal y disparo automático | Fuente: RPP

Foto con lente principal y disparo automático | Fuente: RPP

El lente gran angular mantiene la gama de colores del principal en condición es lumínicas favorables, aunque no podemos usarlo con el modo noche o en el modo PRO. Sin embargo, es eficiente y de buena calidad de imagen para fotos casuales.

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular, y deforma un poco las esquinas | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular de noche | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular de noche | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

El lente macro de 5MP va bien, aunque he tenido que esforzarme un poco para regular el enfoque automático. Gracias a esa cantidad de megapíxeles, la claridad de las fotos es evidente frente a sistemas de 2MP.

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

De noche, el lente gran angular acumula algo de ruido púrpura en las zonas oscuras, aunque nada grave si maniobramos dentro de la gama de luz que, por software, el equipo permite. Ya para el “Modo Noche” dependemos del sensor principal y, en ese terreno, cumple. Pese a que tira para abajo la velocidad del disparo, no distorsiona tanto el resultado.

Foto con modo noche | Fuente: RPP

Foto con disparo automático | Fuente: RPP

Zoom de 10X con lente principal de noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal de noche en modo automático | Fuente: RPP

Foto de noche con disparo automático | Fuente: RPP

Foto de noche con disparo automático | Fuente: RPP

Foto de noche con disparo automático | Fuente: RPP

Selfie en contraluz con lente angular trasero para ver el nivel de ruido | Fuente: RPP

La cámara delantera va bien y logra un buen balance de blanco, además de añadir un poquito de contraste al resultado final. De noche es muy luminoso, y eso sirve de mucho para fotos a contraluz.

Selfie con modo retrato | Fuente: RPP

Selfie de noche en contraluz | Fuente: RPP

Selfie de noche | Fuente: RPP

Para video, contamos con grabación 4K a 30fps, aunque este modo no está bien optimizado para tenerlo activo siempre. Afortunadamente, tenemos grabación a 120 cuadros en 1080p y 960 en 720p, por lo que contamos con un buen puñado de opciones para la creación de contenido. Un sistema de cámaras muy balanceado, en conclusión.

TCL 10 pro en rendimiento: Un Snapdragon serie 6 que enfrenta a la serie 7

Este 675 obtiene un muy buen puntaje en geekbench para ser un serie 6 | Fuente: RPP

En este caso, contamos con un Snapdragon 675 que, pese a ser serie 6, rinde bastante bien y logra un rendimiento en GeekBench por encima del A52 de Samsung y su Snapdragon 720G, sobre todo en multitarea. En combinación con los 6GB de RAM y la memoria UFS 2.1, estamos ante un equipo de fluidez evidente.

Para juegos como Airline Commander, el render se realizó muy rápido, así que no tendremos problemas al cargar entornos un poco pesados. Cuando intenté levantar Genshing Impact, sí notaba que el equipo recalentaba un poco más de lo que debía.

Al tener 4G estamos un poco "estancados" respecto a modelos del mismo rango de precios con 5G | Fuente: RPP

En temas de conectividad, el 4G y el WiFi AC son los soportes de conexión y van bien. En mi caso, logró una cuota pareja de conexión a mi red de casa, pero extrañe obtener cifras por encima de los 30mbps con el 4G activo. El Bluetooth fue muy estable con audífonos y relojes, y la geolocalización anduvo dentro de lo esperado.

Se siente la ausencia de parlantes estéreo | Fuente: RPP

El sensor de huellas funciona muy bien, pese a no estar en una posición cómoda para la activación – un poquito más arriba estaría mejor -, y el desbloqueo facial es realmente veloz. Bien en temas de seguridad.

El sensor de huellas va rápido, al igual que el desbloqueo facial | Fuente: RPP

La multimedia cumple con el panel, gracias a su compaternidad HDR10 y NXTVISION para la optimización de contenidos audiovisuales. Lo malo es que solo tenemos un parlante, y eso le quita dimensión a lo que vemos en plataformas de streaming o redes.

Un buen equipo, con una buena pantalla y buenas cámaras debería ser perfecto… ¿No?

TCL 10 Pro en autonomía: aquí está el punto débil

Así nos fue en promedio: cuatro horas de pantalla y llegando justos al conector | Fuente: RPP

Tenemos 4500 mAh de batería, pero es un desafío llegar al día de uso, En mis pruebas he podido raspar el 10% y lograr hasta 4 horas de pantalla, pero en pandemia y usando una PC la mayoría de las veces, es un promedio que preocupa. Además, contamos con 18W de velocidad de carga, si es que podemos llamarla “veloz”. En poco menos de 50 minutos tendremos la mitad de energía, lo que nos da una carga completa en una hora y 45 minutos en promedio. Es, evidentemente, el punto más flojo de mi experiencia con el TCL 10 Pro.

TCL 10 Pro: ¿Vale la pena?

Perse a la limitada autonomía, logramos un buen resultado con el TCL 10 Pro | Fuente: RPP

Acá entra a tallar un elemento necesario: el precio. Por 1549 soles, se ubica en un rango de precios muy difícil, ya que compite con equipos que lo superan en autonomía, cámaras y tasa de refresco en pantalla. No es un mal equipo, pero creo que apostar por un dispositivo anunciado hace un año – se lanzó internacionalmente en mayo del 2020 - no resultaría tan conveniente frente a procesadores actualizados y sistemas con actualizaciones más veloces. A mí me gustó, pero la batería me preocupa. Por lo demás, y si el precio baja, iría por él mientras echo el ojo al precio de un Redmi Note 10 Pro o un A52 de Samsung… o un equipo con 5G de menor precio.

* Equipo cedido a préstamo por TCL Perú desde el 16 de agosto hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado: 1549 soles.