NIUSGEEK tiene a prueba al Samsung Galaxy A52 | Fuente: RPP

La exigencia con la gama media es más intensa cada año, no solo por las demandas de los usuarios sino por la dura competencia entre las marcas que buscan destacar en el sector más difícil de la telefonía móvil. Samsung, en su categoría de líder global en ventas, ha buscado afianzar su posición con nuevos modelos que buscan replantear las condiciones base de la gama media, pero ¿lo habrá conseguido? NIUSGEEK tiene a prueba al Samsung Galaxy A52.

Estas son las especificaciones del Galaxy A52

SAMSUNG GALAXY A 52 TAMAÑO 159.9 x 75.1 x 8.4 mm PESO 189 gramos PANTALLA AMOLED 6,5 FULLHD+ INFINITY O 800 NITS | 90HZ OS ANDROID 11 - ONE UI 3.1 CPU SNAPDRAGON 720G GPU ADRENO 618 ALMACENAMIENTO 128 GB | 256 GB | UFS | MICROSDXC RAM 4/6/8GB CÁMARA PRINCIPAL 64 MP, f/1.8, 26mm 1/1.72", 0.8µm, PDAF OIS CÁMARA GRAN ANGULAR 12 MP, f/2.2, 123˚ CÁMARA TOF 5 MP, f/2.4 CÁMARA MACRO 5 MP, f/2.2 CÁMARA DELANTERA 32 MP, f/2.2, 26mm 1/2.8", 0.8µm CONECTIVIDAD WiFi AC | NFC | GPS | B 5 | USB-C 2.0 | 4G / 5G MULTIMEDIA Parlantes estéreo | Dolby Atmos | Puerto para audífonos SEGURIDAD Samsung KNOX | IP67 | Sensor de huella bajo pantalla AUTONOMIA 4500 mAh | Carga de 20W

El color que nos tocó fue el "Awesome Violet" | Fuente: RPP

Un diseño pensado para soportar

No hay dudas de que el diseño de Samsung iba a estar muy marcado por las gamas altas del 2020 y 2021. En este caso, el A52 exhibe un panel delantero con bordes ligeramente anchos, pero con terminaciones laterales que acercan al plástico a los destellos del acero. Aquí, todo el equipo es de plástico, pero toma distancia del resto en acabados.

A la izquierda tenemos los botones de volumen y bloqueo | Fuente: RPP

El año pasado, el A51 lucía una llamativa espalda en plástico glossy que destacaba, pero que resultaba un imán de huellas. Este año, Samsung apuesta por una tapa trasera áspera de policarbonato que asemeja, por mucho, al acabado del iPhone 11 o el propio Pixel 3a XL de Google. Esta parte se complementa con el arreglo rectangular de cámaras integrado, por extensión del material, a la tapa trasera.

En la base aparece un speaker, el puerto USB-C y el ingreso para audífonos | Fuente: RPP

Ya en distribución de botones, el A52 mantiene en su habitual sitio en el lateral derecho a los controles de volumen y para el bloqueo del equipo, mientras que en la base descansa el conector USB-C entre uno de los parlantes y el ingreso para audífonos.

Es un tamaño ligeramente más compacto que el S21+ | Fuente: RPP

Ojo que estamos ante un equipo de gama media con protección IP67, una certificación rara en esta categoría y que resulta un acierto de la surcoreana para darle una capa extra de seguridad al usuario. Eso sí, hace falta un protector en la caja y el “plastiquito” de la pantalla. Samsung no los añade.

AMOLED de calidad en gama media

La luminosidad de este panel es de 800 nits | Fuente: RPP

Ya habíamos tenido buenas pantallas en la gama media, pero Samsung llega con un “bitch, please” a ratificar su calidad de constructor de paneles y nos da un AMOLED de buena intensidad bajo el sol y excelentes ángulos de visión. Es una de las implementaciones más sólidas respecto al A51.

Además de tener las herramientas edge en el borde, contamos con una tasa de refresco de 90 hercios | Fuente: RPP

Muchos podrán señalar que 90 hercios podrían representar un salto menor, en comparación con experiencias de 120 hercios. Pues sí. Al tener un 25% menos de fluidez entre los paneles “tradicionales” y uno de 120 Hz, la experiencia no logra ser tan satisfactoria. Eso sí, va bien y fluida, pero no es una mantequilla. Para eso, deberías apuntar al A52 con 5G.

La experiencia de visualización de este panel es tremenda, aunque no la mejor de Samsung | Fuente: RPP

Buen brillo, buena respuesta a gestos y toques y buena respuesta en juegos. Realmente tenemos un panel muy bien trabajado para esta gama.

One UI 3.1 con Android 11

La interfaz de Samsung es la misma en todas las gamas | Fuente: RPP

La madurez de One UI va a la par de su profunda personalización sobre Android. En este caso, ya habíamos repasado algunas características de esta versión en la review del S21 Ultra, así que no hay mucho por comentar.

Tenemos Android 11 actualizado hasta marzo de 2021 en temas de seguridad | Fuente: RPP

Sin embargo, es importante señalar dos cosas. La primera es el nivel de actualización en seguridad, y nuestro equipo de prueba se mantuvo con parche de marzo 2021. La segunda es la posibilidad de añadir Google Discover al escritorio de Android y evitar las herramientas propietarias de Samsung.

Samsung añade apps a la configuración inicial | Fuente: RPP

Ojo que, pese a mantenerse ágil, Samsung está volviendo al camino de llenar de apps propietarias su instalación básica. No sé si sea la mejor opción.

La noche es de Samsung

Encontramos 4 lentes en este A52 | Fuente: RPP

Las cámaras representan otra de las actualizaciones positivas de la línea A5X de Samsung, pues ganamos en detalle y dinámica de uso. El sensor principal crece de 48 a 64MP y mejora la calidad de las fotografías y videos en todo tipo de condición. Eso sí, a veces el HDR abusa un poco.

Foto en contraluz ajustando la luminosidad | Fuente: RPP

Foto con lente principal y modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal en iluminación dispar | Fuente: RPP

Foto en contraluz a 3x de zoom digital | Fuente: RPP

Foto bajo luces RGB | Fuente: RPP

Foto en contraluz con disparo automático | Fuente: RPP

Ya cuando aplicamos el zoom de hasta 10X perdemos un poco de detalle, pero para redes sirve sin problemas.

El lente gran angular va bien y gana en calidad de color frente al modelo del año pasado. El macro va bien, y es uno de los mejores en el segmento por su ingreso de luz y su resolución.

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular en contraluz | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular en contraluz | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular en contraluz | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

De noche, el equipo enfrenta en estado natural la poca luminosidad con estupendo balance. Ya con el zoom el ruido emerge en fotos nocturnas, pero entre el gran angular y el lente principal obtenemos un buen rendimiento.

Foto nocturna en modo automático | Fuente: RPP

Foto nocturna en modo automático | Fuente: RPP

Foto nocturna en modo automático | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular en MODO NOCHE | Fuente: RPP

Foto con lente principial en MODO NOCHE | Fuente: RPP

Foto de noche a 2X de zoom | Fuente: RPP

El lente gran angular sufre un poco de noche cuando recibe luz directa y disparamos automáticamente | Fuente: RPP

La cámara delantera se mantiene en 32MP, pero mejora en el proceso de imagen y ahora el algoritmo de retrato nos reconoce con la mascarilla puesta. En fotos mantenemos el cambio entre selfie y toma amplia.

Selfie en modo retrato con iluminación interna dispar | Fuente: RPP

Selfie con luz directa y modo retrato | Fuente: RPP

Selfie de noche con modo retrato en contraluz | Fuente: RPP

Selfie en modo retrato con mascarilla puesta | Fuente: RPP

Para video anda bien, y la interfaz nativa permite el uso de micrófonos externos. En mi caso, pude grabar un clip conectando el A52, mediante USB-C, con el Quadcast S de HyperX que reseñamos esta semana. En términos generales, es una grata experiencia la que nos llevamos con el A52.

Snapdragon al rescate

El A51 obtuvo 312/1051 en el geekbench en 2020 | Fuente: RPP

El upgrade más importante entre el modelo 2020 y este A52 es, por mucho, el cambio de procesador Exynos a Snapdragon. Este equipo lleva un 720G orientado a juegos, y la unidad no parece sufrir hipos. Eso sí, vale aclarar que nuestra unidad de prueba es de 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno.

Para juegos como Airline Commander no he tenido mayor problema para el render en 3D del entorno, aunque la carga total del equipo estuvo un pasito por detrás de la serie 8 de Snapdragon. Nada grave realmente.

One UI nos permite obtener esta animación cuando emparejamos un accesorio de Samsung | Fuente: RPP

En temas de conectividad, he usado este equipo con bocinas bluetooth, relojes cuantificadores, audífonos diversos y he cambiado de equipo mesh en casa. No he sufrido caídas graves de señal. En conectividad móvil, las mediciones han sido satisfactorias y la recepción de llamadas y datos no ha tenido mayor inconveniente. Eso sí, solo 4G.

Medición de Claro en interiores con 4G, San Isidro | Fuente: RPP

La multimedia es un disfrute gracias a la calidad del panel AMOLED y el leve refuerzo en graves de los parlantes estéreo que rodean al equipo y la compatibilidad con Dolby ATMOS. Tenemos radio FM y emparejamiento con periféricos mediante Smart Things.

El paso entre apps es suave y no he tenido saltos en animación | Fuente: RPP

Tenemos un sensor de huella dactilar bajo pantalla que está colocado un poco por debajo del sweet spot – entre el 25 a 30% de recorrido del dedo desde el borde inferior a mi gusto – pero que funciona bien. La protección IP67 ha sido eficiente y es bueno ver que Samsung ha comenzado a añadirla a esta gama.

El performance del 720G es superior al del Exynos del año 2020 | Fuente: RPP

Con este combo de procesador y GPU, la línea A de Samsung ha mejorado radicalmente el rendimiento del A51 de 2020, aunque aun necesitamos un proceso más veloz para la fotografía.

La batería de siempre

El histórico de ONE UI muestra el uso de la batería | Fuente: RPP

La autonomía no es grandiosa, sino suficiente. Tenemos 4500 mAh que, sin problemas, nos entregan entre 5:30 a 6 horas de pantalla y un restante entre el 25 y el 20 por ciento. La velocidad de carga de 25W está dentro de lo que esperamos en Samsung, pero anda por detrás de propuestas como la de realme o Xiaomi en el mismo segmento de ventas.

¿Vale la pena?

Es compacto y cuenta con protección IP67 | Fuente: RPP

Si el MTC no hubiese adelantado la llegada del 5G a Perú, me hubiese quedado tranquilo con este equipo. Sin embargo, el A52 5G me resulta más atractivo por el nuevo nivel de conectividad y los 120 hercios en pantalla. Estamos ante un equipo de buen balance, pero creo que deberías evitar la configuración de 4GB para disfrutar de One UI.

Samsung ha sabido imponer condiciones en una categoría difícil, pero se ha visto obligada a mejorar la propuesta ante la creciente oferta china con múltiples features. En este equipo encontrarás un desempeño parejo, sin problemas de configuración adicional, sin publicidad invasiva, sin traducciones mal hechas en la interfaz y sin apps preinstaladas de procedencia dudosa. Yo iría por este A52 si fuese el de 6GB - afortunadamente es el que se venderá en el mercado peruano - o, en el mejor de los casos, la versión 5G.

*Equipo cedido a préstamo por Samsung desde el 12 de abril hasta la publicación de la reseña.