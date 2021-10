NIUSGEEK tiene a prueba al sorprendente vivo V21 5G | Fuente: RPP

Con la serie Y, vivo llamó nuestra atención rápidamente. Un par de equipos básicos de buen rendimiento y con un software muy bien optimizado incrementó mi interés por la marca en mercados más competitivos, y en las últimas semanas he venido utilizando uno de los nuevos smartphones 5G de la marca bajo la nomenclatura V, esperando también que la gama alta haga su debut en algún momento en esta parte del mundo. NIUSGEEK tiene la reseña del vivo V21 5G.

vivo V21 5G: especificaciones técnicas

VIVO V21 5G TAMAÑO 159.7 x 73.9 x 7.3 mm PESO 176 g PANTALLA AMOLED 6.,44" 90Hz | 1080 x 2400 | 500 nits OS Android 11 | Funtouch 11.1 CPU MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) GPU Mali-G57 MC3 ALMACENAMIENTO 128GB A 256GB | UFS 2.2 | expansión por microSDXC RAM 8GB CÁMARA PRINCIPAL 64 MP, f/1.8, 26mm, 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS CÁMARA GRÁN ANGULAR 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm, 1/4.0", 1.12µm CÁMARA MACRO 2 MP, f/2.4 CÁMARA DELANTERA 44 MP, f/2.0, AF, OIS Dual LED Flash CONECTIVIDAD Wifi 5 ac | BT 5.1 | USB-C 2.0 MULTIMEDIA HDR10+ | Parlante SEGURIDAD Sensor de huella bajo pantalla | reconocimiento facial AUTONOMÍA 4000 mAh | 33W carga

El diseño del vivo V21 5G es realmente sobrio | Fuente: RPP

vivo V21 5G: una galleta hecha smartphone

Es lo que más me llamó la atención del equipo en términos de construcción. Un smartphone muy delgado en comparación con equipos de la misma categoría y con límites tremendos para la inclusión del puerto USB-C, casi al ras de la tapa trasera.

El USB-C casi roza con la tapa trasera | Fuente: RPP

El equipo es sumamente delgado | Fuente: RPP

Más allá de la distribución del hardware, que es impecable en posición de botones, el acabado está muy bien trabajado. Un plástico mate en tono “Dusk Blue” muy liso adorna la tapa trasera y exhibe el nombre VIVO en el extremo contrario al arreglo de cámaras, mientras que el borde de plástico levanta el look con una superficie refractante.

La tapa trasera cambia de color ligeramente con la luz | Fuente: RPP

Ojo al doble flash delantero del V21 5G de vivo | Fuente: RPP

El diseño tiene algunos sacrificios evidentes, como la ausencia de un sistema estéreo de parlantes o la exclusión de un inviable puerto para audífonos en ese borde. Sin embargo, se le perdona todo eso al V21.

vivo V21 5G: una pantalla que no tiene fallas

La pantalla AMOLED del V21 5G destaca por color y contraste | Fuente: RPP

Ya con la pantalla AMOLED de 90 hercios nos podemos dar una grata idea de lo que tenemos en frente. En combinación con el peso y el grosor del equipo, moverte sobre las 6,44 pulgadas de esta pantalla no resulta un problema.

La tasa de refresco anda bien para el promedio, aunque no llegamos a 120 hercios | Fuente: RPP

En este caso, contamos con un prominente notch en forma de gota debido a la cámara delantera – ya hablaremos de ella – y unos bordes finos, aunque no tan amables para los gestos laterales.

Bajo el sol, aun podemos ver algo con un ligero boost. | Fuente: RPP

En ángulos de visión, este panel puede con todo sin problemas. Bajo el sol, sus 500 nits de brillo son suficientes para el visionado de contenido. La respuesta táctil anda bien, y no tendremos “toques fantasmas” en ningún momento.

En intensidad de color andamos muy bien con este equipo | Fuente: RPP

Bajo este panel descansa el lector de huellas, que responde con buena velocidad a las solicitudes. Es un panel que va a cumplir con todo lo que lancemos en contenido y juegos.

vivo V21 5G: un software conocido

Tenemos Android 11 impulsado por FunTouch | Fuente: RPP

Ya hemos tenido la oportunidad de repasar las condiciones de FunTouchOS durante nuestras pruebas con la serie Y20, y Android 11 añade más fluidez a toda la experiencia. Bueno, a casi toda.

FunTouch OS está con los parches más recientes de Google | Fuente: RPP

Más allá de las condiciones que puedes revisar en la reseña previa de los equipos de vivo, uno de los puntos extraños en mi convivencia con el equipo estuvo centrada en la multitarea. Por alguna razón, no podía cambiar apps con un gesto lateral, y tenía que mover el dedo hacia arriba para poder activar el paso en carrusel de aplicaciones. Este tema ya lo había visto en el Y20, y no he podido resolverlo con este modelo.

Tenemos un gestor central para optimizar el rendimiento del equipo | Fuente: RPP

Más allá de eso, que seguramente se me pasó en la configuración, hay dos detalles por resaltar en el software que no tuve la oportunidad de probar en los Y: el primero es una sección de “efectos dinámicos” que personaliza cada parte gráfica de la interfaz, como la animación de la huella, la carga o el reconocimiento facial. Me llamó la atención la posibilidad de resaltar el paso del dedo sobre el escritorio. Tremendo y fluido.

La larga lista de elementos configurables | Fuente: RPP

Las posibilidades de personalización de interfaz son amplias | Fuente: RPP

Esos puntos en pantalla son la estela que dejamos con el dedo y es configurable | Fuente: RPP

Lo segundo tiene que ver con el “Always On”. Pese a no destronar a Motorola en el uso del panel apagado, tenemos un amplio abanico de animaciones para personalizar nuestro panel. En el modelo previo no pude probar eso porque era IPS, pero con AMOLED la cosa cambia.

Al tener AMOLED, contamos con pantalla "Always On" | Fuente: RPP

En temas de seguridad, he tenido el equipo actualizado hasta setiembre del 2021, un parámetro manejable entre mi tiempo de uso y la publicación de la reseña.

vivo nos permite añadir RAM virtual al equipo | Fuente: RPP

Otro tema adicional. El equipo también permite el incremento de RAM virtual, un elemento que se ha vuelto frecuente este 2021. Esto ayuda a que el equipo tenga un respiro adicional en gestión, tomando prestado parte del almacenamiento para potenciar experiencias.

vivo V21 5g: un selfie de gran detalle

Así luce el arreglo de lentes del vivo V21 5G | Fuente: RPP

Estamos ante un arreglo triple de lentes en la tapa trasera que destaca por su sensor principal de 64MP, acompañado por un gran angular de 8MP y un lente macro de 2MP. Sin embargo, el gran atractivo está adelante, con la cámara selfie de 44MP. Vamos despacio.

Tenemos doble flash LED flaqueando la cámara delantera | Fuente: RPP

El sensor principal hace un gran trabajo de reproducción de color y profundidad casi siempre, pero se exige demasiado de noche y, en algunos momentos, tiene problemas para enfocar. He tenido algunas fotos borrosas con este lente, debo reconocer. No anda mal si tienes paciencia, y de noche sufre un poco parta el proceso de imagen.

Foto con lente principal y modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal bajo luz natural | Fuente: RPP

Foto con lente principal y modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal y modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal y contraluz | Fuente: RPP

Foto con lente principal bajo múltiples fuentes de luz | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal a corta distancia | Fuente: RPP

El lente gran angular es algo oscuro, pero cumple bien cuando tenemos una luz promedio. El campo de visión que tiene s muy bueno, aunque no tan amplio como en otras marcas.

Foto con gran angular bajo luz solar en contraluz | Fuente: RPP

Foto de noche con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con gran angular bajo luz natural | Fuente: RPP

Foto con gran angular bajo luz natural | Fuente: RPP

Foto con gran angular de noche | Fuente: RPP

Foto con gran angular bajo luz natural | Fuente: RPP

Foto con gran angular de noche | Fuente: RPP

EL lente macro es de 2MP. Mucho misterio no hay en este punto, ya que es el mismo que se usa en todos los demás equipos del nivel de precios. Hubiese sido genial tener uno de 5MP, pero es lo que hay.

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro con luz RGB directa | Fuente: RPP

La cámara delantera de 44MP es tremenda, pero a veces es medio temperamental para el ingreso de luz. Cuando enfoca, tenemos un resultado sorprendente y de calidad, empujada además por un doble sistema de leds colocados en la parte superior de la pantalla. Pese al gran número, suele jalar algo de ruido en la noche.

Foto selfie con modo retrato | Fuente: RPP

Foto selfie con luces RGB | Fuente: RPP

Foto selfie en contraluz de noche | Fuente: RPP

Foto selfie con luz interna | Fuente: RPP

Es un combo de cámaras que, para redes, no te va a fallar en temas de foto y video. He tenido la chance de subir varias historias con este equipo, y no he visto que haya problemas de detalle.

vivo V21 5G: solvencia en todo sentido

El V21 5G obtiene un puntaje muy similar al del Redmi Note 10 Pro | Fuente: RPP

Ahora sí entramos a un apartado en que el equipo nos sorprende en serio. Contamos con el procesador Dimensity 800U 5G, el mismo que incorpora el célebre Redmi Note 9T de Xiaomi. A diferencia de ese terminal, este vivo V21 5G añade potencia en la multitarea, algo que resulta evidente con el uso diario.

Así anduvo el 5G con el V21 | Fuente: RPP

En temas de conectividad, he logrado picos de hasta 315 mbps en 5G y una media de 27 mbps en subida. Al tener WiFi AC, la conexión a redes inalámbricas es estable, así como su conectividad Bluetooth 5.1 para periféricos y accesorios. Todo bien en este apartado.

Tenemos la posibilidad de desacoplar el teclado en el software | Fuente: RPP

Para juegos, vivo añade su clásica interfaz flotante con la que podemos revisar mensajes, guardar capturas y gestionar información del smartphone sin abandonar la app, además de bostear al terminal para dejarlo a tope para jugar.

El vivo V21 5G optimiza la potencia para juegos y añade una interfaz especial para accesos veloces | Fuente: RPP

En la multimedia se extraña al parlante estéreo, pero el incorporado en la base es de buena potencia. El panel AMOLED es HDR10+, por lo que podremos disfrutar de buena calidad de colores en las fuentes que soporten este tipo de contenido.

El sensor de huellas va a una buena velocidad, aunque se ubica un poco por debajo de la zona más cómoda: dos dedos de grosor por encima del borde. El que sí va muy rápido es el reconocimiento facial, y he confiado más en él dentro de casa.

El sensor de huellas bajo pantalla va bien | Fuente: RPP

Ya te habrás dado una idea del potencial de este equipo, pero ahora vas a ver lo que consume.

vivo V21 5G: una batería con carga rápida

La combinación de componentes permiten una vida útil muy buena | Fuente: RPP

Aquí viene un asunto asociado al grosor del equipo. Contamos con 4000 mAh, un número que ya no es titánico como hace años. Sin embargo, la combinación de procesador de 7 nanómetros y pantalla AMOLED de 90 hercios permite que sobrevivamos al día con una ligera sobra.

Esta ha sido una jornada promedio con el equipo | Fuente: RPP

En mis pruebas, he podido llegar al 25% tras usarlo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, con poco más de 4 horas de tiempo de pantalla.

Cargamos a 33W con el cargador incluido en caja | Fuente: RPP

Afortunadamente contamos con 33W de carga, una velocidad más que suficiente para cargar al equipo en poco menos de una hora. Obvio que no son 5000 mAh, así que carga más rápido que otros.

vivo V21 5G ¿Vale la pena?

Gran apuesta de vivo el V21 5G, pues reúne varios puntos a favor | Fuente: RPP

No voy a negar la primera línea de esta reseña. La manera en que vivo captura mi atención con detalles sigue en aumento, y este V21 5G es la evidencia de un nuevo jugador de peso en el mercado local. Obviamente que el precio siempre será un elemento decisivo, pero no dudes sobre su calidad y rendimiento. Ve por él.

* Equipo cedido a préstamo por vivo Perú desde el 18 de setiembre hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado: 989 soles en planes de operador y 2000 en prepago.