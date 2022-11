NIUSGEEK tiene a prueba al Vivo V25 5G | Fuente: RPP

Durante este último año, Vivo me demostró que es una marca que toma en serio el mercado al que apunta. Productos de solvencia, disruptivos, con un esmerado software y hasta con credenciales en la gama premium para desafiar a cualquiera. El V21 me gustó mucho, y la siguiente generación V25 ha sabido madurar, pero ¿realmente vale la pena? Esta es la reseña de NIUSGEEK.

Vivo 25 5G: especificaciones técnicas

VIVO V25 5G DIMENSIONES 159.2 x 74.2 x 7.8 mm | 186 gramos PANTALLA AMOLED 6.44" 1080 x 2404 | 90 Hz | 1300 nits OS Android 12 | funtouchOS 12 CPU MediaTek MT6877 Dimensity 900 (6 nm) GPU | RAM Mali-G68 MC4 | 8 O 12GB -incluye RAM virtual ALMACENAMIENTO 128 o 256 GB | expansión microSDXC CÁMARA PRINCIPAL 64 MP, f/1.8, 0.7µm, PDAF, OIS CÁMARA GRAN ANGULAR 8 MP, f/2.2, 16mm, 120˚, 1/4", 1.12µm CÁMARA MACRO 2 MP, f/2.4 CÁMARA DELANTERA 50 MP, f/2.0, AF CONECTIVIDAD 5G | WiFi 5 | BT 5.2 | GPS | NFC | USB-C 2.0 MULTIMEDIA Parlante | HDR10+ | 24-bit/192kHz audio SEGURIDAD Sensor óptico de huella bajo pantalla | reconocimiento facial AUTONOMÍA 4500 mAh | 44W de carga rápida

La tapa trasera de fluorita cambia de color | Fuente: RPP

Vivo V25 5G: un diseño “mutante”

El distintivo en diseño viene en dos tonos. Este equipo viene con una tapa construida bajo cristal de fluorita, un mineral que cambia de color al entrar en contacto con la luz ultravioleta, una técnica que los chinos ya han aprovechado en la generación previa V23.

Bandeja SIM, puerto USB-C y parlante | Fuente: RPP

Con esto, se mantiene el estilo bajo el color “Sunrise Gold” que exagera el tono naranja de la tapa trasera y se pueden aplicar varios diseños al “broncear” el smartphone bajo el sol. Divertido.

A la derecha del panel encontramos los botones de bloqueo y volumen | Fuente: RPP

Más allá de eso, el Vivo V25 muestra bordes rectos, añadiendo en el inferior el puerto USB-C entre el parlante y la bandeja dual SIM/SD, mientras que en el lateral derecho se acomodan los botones de volumen y bloqueo.

El módulo de cámaras no varía de color bajo la luz | Fuente: RPP

Además del cambio de color, el V25 luce un prominente arreglo de lentes acompañados con un flash LED duotono. En términos prácticos, tiene un diseño muy “frutado”, si cabe la analogía.

Vivo V25 5G: 90 hercios en pantalla

La pantalla se mantiene en 90 hercios | Fuente: RPP

Sí, es evidente que apuntamos a la gama media, pero igual no deja de llamar la atención que estamos ante el mismo panel del V21 y el V23, con la excepción de que tenemos un poco más de nits – 1300 como máximo en specs – aunque no logran destacarse bajo luz directa.

En colores y ángulos de visión, el V25 se mantiene sin sobresaltos | Fuente: RPP

Por encima de ese detalle, los colores se ven bien, la respuesta táctil va dentro de lo esperado – salvo la esquina para mensajes de WhatsApp que me tenía activando al asistente de Google – y el AOD es personalizable.

Vivo V25 5G: un software de buena pinta

Tenemos funtouchOS 12 corriendo sobre Android 12 | Fuente: RPP

Sí, otra vez funtouchOS y su pulida estética ilumina nuestros ojos bajo Android 12. Va muy bien, en términos generales, y replica la experiencia del X80 Pro en casi todo. Y digo casi todo por algunos detalles.

La interfaz sigue siendo una de las más cuidadas en Android | Fuente: RPP

La interfaz luce limpia y cuidada, con accesos rápidos y amplia capacidad de personalización, pero en la navegación se omite un barrido para pasar entre apps en la multitarea. Para cambiar de app, debes subir el dedo, reducir la app y cambiar a la siguiente. Me resulta raro que solo en el Vivo X80 Pro tuve ese gesto y no en otros equipos.

El software incluye un optimizador | Fuente: RPP

Más allá de eso, encontramos lo habitual: RAM virtualizada que podemos desactivar, modo ultra juego y la pestaña de efectos animados para modificar recovecos del entorno. Un teléfono Vivo que mantiene todo lo que hemos visto.

El sistema responde bien a los gestos, y añade atajos para los widgets desde el cajón de aplicaciones | Fuente: RPP

En lo que si falla el equipo es en reconocer la orientación de pantalla. Casi nunca el equipo recogía de manera correcta el ángulo, y he tenido fotos que no han sabido girar con el lente por estas fallas. Ojalá que parchen eso, que resulta decepcionante a estas alturas para una marca como Vivo.

Vivo V25 5G: cámaras dentro del promedio

El arreglo trasero de lentes del Vivo V25 5G | Fuente: RPP

Estamos un poco lejos de la majestuosa experiencia del X80 Pro que probamos hace unos meses, y nos centramos en el funcionamiento de lentes más cercanos a la gama en la que compite este terminal. Para empezar, mantenemos el lente de 64 MP con OIS del V21, pero con una micra más de tamaño que entrega buenas fotos bajo condiciones decentes de luz. Incluso con poco zoom, quedamos bien.

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal y modo retrato | Fuente: ROO

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal y zoom a 10X | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

El lente gran angular de 8 MP y 120 grados de visión también repite lugar, con los resultados casi calcados. En este caso, la noche no ayuda mucho.

Foto con lente gran angular de noche | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Para la selfie, pasamos de 44 a 50 MP con AF, un añadido que permite jugar con tomas más nítidas y encuadres con mejor profundidad de campo. De colores anda bien, pero de noche sufre igual que el resto de las lentes.

Foto con cámara delantera en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con cámara delantera en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con cámara delantera | Fuente: RPP

Foto con cámara delantera en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con cámara delantera | Fuente: RPP

No toma mucha distancia del V21, que también estaba dentro del promedio. Es así como debemos analizar a este equipo en este apartado.

Vivo V25 5G: un rendimiento aceptable

Este es el score que obtenemos del equipo en GeekBench | Fuente: RPP

Sí, tampoco cae lejos del V21 en este punto, pues el procesador MediaTek 900 de 6 nanómetros cuenta con los mismos 2,8GHz de potencia máxima que el 800U del modelo del año pasado. Solvente, y con espacio suficiente para abrir entornos pesados sin sufrir tanto, gracias a sus 8GB de RAM – recuerda que la RAM virtual viene activa por defecto -.

Así nos fue con la velocidad promedio en interiores con el 5G | Fuente: RPP

En el caso de la conectividad, manejamos el mismo parámetro de otros equipos que mantienen su cuota de 5G entre los 150 y 200 Mbps. En el caso del WIFi y el Bluetooth, sin problemas de estabilidad.

El sensor de huellas dactilares va bien, dentro de lo esperado en la gama | Fuente: RPP

La multimedia se limita con la ausencia de parlantes estéreo, y teniendo una bocina que se olvidan de los graves desde el 70% del volumen. Lo bueno es que tus notificaciones no pasarán desapercibidas: suena fuerte. El sensor de huellas bajo pantalla va como el resto de su categoría, sin falla tanto. Su reconocimiento facila sí es veloz y de más eficiencia que el lector óptico para tuis dedos.

La personalización de la experiencia es my buena | Fuente: RPP

Sí, un teléfono promedio que no destaca por potencia en este terreno, pero que sí apuesta por la estabilidad – si logran arreglar los bugs, claro – para darle al usuario un equipo confiable.

Vivo V25 5G: una autonomía estupenda

Este es el cargador de 44W que se incluye en la caja | Fuente: RPP

Nadie le quita este mérito al V25 5G. Sus 4500 ya representan un diferencial evidente frente a los modelos previos, dando cuotas de 6 horas de pantalla y con residuos de 30% antes de dormir tras estar lejos de un conector desde las 6am y las 10 pm. Fenomenal.

Tiempo de uso: entre 6 y 7 horas de pantalla de manera regular con uso promedio | Fuente: RPP

Además, tener un cargador de 44W ayuda a que no esperemos tanto para llevar el equipo a todos lados. 66% en media hora, y un 100% a hora en punto, nos dan un tremendo margen de maniobra para nuestras actividades lejos del cargador.

Vivo V25 5G: ¿vale la pena?

El V25 es un buen teléfono, pero con pocos diferenciales frente a la competencia | Fuente: RPP

Me preocupa la cantidad de bugs que tuve en la experiencia de uso, algo que no me había ocurrido con otros de la compañía. Sin embargo, espero que sean resueltos en beneficio de una experiencia bien lograda. Ojo, me gustó el equipo, y creo que tiene el potencial suficiente para estar en tu bolo, pero ya depende de Vivo y su capacidad de afinar detalles. Protección IP54, carga de 44W, selfie con enfoque y un teléfono camaleón son argumentos que definen a este equipo. Más allá, es un teléfono promedio y se agradece.

Equipo cedido a préstamo por Vivo Perú desde el 18 de octubre hasta la publicación de la reseña. Aun no tenemos el precio porque el equipo se presenta esta semana.