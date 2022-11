Esta es la ThinkPad Z16 de Lenovo. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Desde que llegó hace 30 años bajo IBM, la línea ThinkPad se ha establecido como una marca muy fuerte en lo que respeta a portátiles para el trabajo. Bajo Lenovo desde 2015, la línea sigue vigente y este 2022 probamos una por primera vez.

Esta ha sido nuestra experiencia con la ThinkPad Z16 de Lenovo.

Diseño de la Lenovo ThinkPad Z16 de Lenovo: más estilo para el trabajo

Dimensiones: 15.8 x 355 x 238 mm

Peso: 2 kilos

Materiales: Aluminio reciclado

La tapa plata con el logo de ThinkPad. Esto incluye una pequeña luz roja en la "i". | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

La tapa plateada de esta laptop puede ser engañosa, ya que al abrirla tenemos una computadora donde predomina el color negro.

El teclado de esta ThinkPad es fácil de utilizar. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

A su vez, la ThinkPad mantiene el “pezón”, una alternativa al Touch Pad o mouse característica de estas laptops. Este, de color rojo, se mantiene incluso en el logo.

El "pezón", parte central de la identidad de las ThinkPad. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

A pesar de ello, no se escatimó respecto al Touch Pad, con un tamaño digno de una portátil en 2022.

La ThinkPad no nos decepciona con este Touch Pad. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

La pantalla de 16” tiene bordes delgados, pero un marco superior un poco más amplio para albergar la webcam Full HD, acompañada de un sensor para el desbloqueo facial con Windows Hello.

El módulo de la cámara destaca también en la tapa de la ThinkPad Z16 | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

No un pestillo para bloquear la webcam, pero sí un botón dedicado que realiza un bloqueo electrónico. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Probando la cámara de la ThinkPad Z16 de Lenovo. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Lenovo no incluye un teclado numérico, detalle que seguramente buscan los usuarios adeptos al Excel o bases de datos, especialmente en un modelo de este tamaño, pero nos brinda unos parlantes que dominan los bordes.

Un detalle que no me agradó mucho es la selección de puertos: 2 USB-C 4 y un USB-C 3.2 de 2da generación junto a la entrada de 3.5 mm para audio. Entiendo que el diseño delgado ha sido un objetivo, pero dejar de lado conectores como USB tradicional o HDMI obligarán al usuario a llevar un adaptador o dongle. Y eso, para trabajar, especialmente si nos trasladamos constantemente, no es tan conveniente.

Los conectores en la ThinkPad Z16. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Experiencia con la Lenovo ThinkPad Z16 de Lenovo: AMD en su salsa

Teclado retroiluminado resistente a las salpicaduras

Pantalla de 16” con resolución 1,920 x 1,200

Procesador AMD Ryzen 7 PRO 6850H

Gráficos integrados Radeon 600M

32GB de RAM LPDDR5 a 6,400 MHz

El teclado de la ThinkPad Z16 nos da una experiencia a la que nos acostumbra Lenovo. Es fácil adaptarse a él y el “pezón” no representa una molestia.

Y sí, el “pezón” tiene nombre: es un Track Point que no solo hace de mouse, también ofrece un menú rápido de navegación al apretarlo dos veces.

Menú activado presionando dos veces el "pezón". | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

En esta ThinkPad probamos la línea Ryzen 6000 por primera vez, aunque en su versión optimizada (Ryzen PRO) para el trabajo con mayores capas de seguridad que los procesadores para el mercado de consumo.

El Ryzen 7 PRO 6850H nos ofrece 8 núcleos y 16 hilos con un Boost de hasta 4,750 MHz. Todo esto llega con gran eficiencia con un TDP de 45W.

Utilizando la suite de pruebas de edición de fotos de Procyon, encontramos consumo que llega a los 62W con las temperaturas llegando a picos de 100°C.

Consumo del CPU en la Lenovo ThinkPad Z16. | Fuente: RPP

Temperaturas variando según la carga de trabajo. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Esta nueva generación de Ryzen ofrece un muy buen rendimiento con un manejo inteligente de energía.

Usando el perfil “Equilibrado”, la prueba de reproducción de video de UL Procyon nos da 10 horas y 39 minutos de uso continuo.

Los gráficos integrados Radeon 600M nos ofrecen una opción por encima del promedio en cuanto a gráficos NO DISCRETOS. Sin embargo, hay configuraciones que incluyen gráficos discretos más recomendables para usuarios que utilizan programas más exigentes en este ámbito o incluso buscan jugar después de la jornada laboral.

Aparte del NVME Gen 4 instalado de una marca reputable como Samsung, la ThinkPad Z16 tiene una ranura más para un NVMe, pero más pequeño del tipo 2230.

Contamos con un espacio para expandir el almacenamiento en esta laptop que es muy fácil de abrir para el usuario. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

¿Vale la pena la Lenovo ThinkPad Z16?

Lo más probable es que esta laptop la comprará tu empleador y tiene una buena oferta de valor.

La inclusión de la última generación de procesadores Ryzen móviles y opciones de seguridad aumentadas la hacen una muy buena alternativa para el ambiente laboral.

ThinkPad sigue su legado con este modelo. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Me llevo una muy buena impresión de la ThinkPad Z16, con un diseño moderno y liviano. Lamentablemente esto significó el sacrificio de puertos que creo que un profesional todavía necesita hoy en día. ¡Incluso Apple reflexionó en algunas de sus MacBook Pro!

Y vamos al precio. El modelo que probamos tiene un precio en oferta que se acerca a los 9,500 soles. Repito, probablemente no la comprarás tú, pero sí tu empleador. Y si lo hace, será una compra que sí te hará feliz.