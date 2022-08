NIUSGEEK tiene un vivo X80 Pro para review | Fuente: RPP

No es fácil que un teléfono sorprenda a un reviewer. A lo largo de estos años, mi entusiasmo por probar un producto nuevo se ha venido diluyendo en reiteradas propuestas de las marcas, pese a que hay más constructoras en el mercado y tienen la capacidad de sobresalir. Vivo es una de esas marcas que, con poco, ha logrado sorprenderme en las gamas más competitivas. Este X80 Pro está en otra liga, pero ha sabido sorprenderme. Esta es la opinión de NIUSGEEK.

VIVO X80 Pro: especificaciones técnicas

VIVO X80 PRO Cosmic Black DIMENSIONES 164.6 x 75.3 x 9.1 mm | 215 gramos PANTALLA AMOLED LPTO 6,78" 1440 x 3200 | 120 Hz | 1500 nits OS Android 12 | FuntouchOS 12 CPU + GPU Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Adreno 730 ROM + RAM 256 o 512GB UFS 3.1 sin expansión microSDXC | 8 o 12GB CÁMARA PRINCIPAL 50 MP, f/1.6, 1/1.3", PDAF, Laser AF, OIS CÁMARA GRAN ANGULAR 48 MP, f/2.2, 114˚, 1/2.0", AF CÁMARA TELEFOTO 12 MP, f/1.9, 50mm, 1/2.93", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 2x zoom, gimbal OIS CÁMARA PERISCÓPICA 8 MP, f/3.4, 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 5x zoom óptico CÁMARA DELANTERA 32 MP, f/2.5, 24mm, 1/2.8", 0.8µm CONECTIVIDAD WiFi 6 | 5G | BT 5.2, aptX HD | GPS | NFC | USB-C 3.1 | Emisor IR MULTIMEDIA Parlantes estéreo | 32-bit/192kHz | HDR10+ SEGURIDAD Sensor ultrasónico bajo pantalla, reconocimiento facial AUTONOMÍA 4700 mAh | 80W de carga rápida, 50W de carga inalámbrica

Sí, el arreglo no es simétrico y vas a tener que vivir con eso | Fuente: RPP

VIVO X80 Pro: un teléfono diferente y agresivo

En diseño, estamos ante un acabado que, en el frente, emula al Pixel 6 Pro o al Xiaomi 12 Pero, aunque con bordes planos arriba y abajo. Sin embargo, este detalle toma distancia al explorar el resto del equipo, sobre todo en la tapa trasera. Aunque vamos por partes.

Tenemos los botones de interacción a la derecha del panel | Fuente: RPP

Este X80 Pro concentra la interacción a la derecha, con los controles de volumen y bloqueo. Abajo, el puerto USB-C es flaqueado por la bandeja nanoSIM y uno de los parlantes; mientras que el borde superior exhibe el slogan “fotografía profesional” al lado del emisor de infrarrojos.

"Fotografía profesional" en serigrafía junto al emisor IR | Fuente: RPP

Ahora sí, vamos a la espalda trabajada en colaboración con Zeiss, la reputada firma de ópticas y lentes de medida, en el módulo de cámara. En contraste con esta base de vidrio mate con ligeros “toques cósmicos” – de ahí el nombre del modelo en la tabla de especificaciones -, destaca al ¿asimétrico? arreglo de lentes en un círculo trabajado bajo este “T* Coating”, una protección especial de Zeiss que reduce los reflejos y brillo involuntario. Esto no termina ahí, paciencia.

El equipo tiene un acabado mate escarchado que reduce las huellas dactilares | Fuente: RPP

En concreto, el equipo se siente estable y con buen balance en peso, aunque se pone un poco resbaloso por el diseño curvado y el case no protege todo el equipo. Además, la capa oleofóbica de la pantalla no es tan eficiente para retirar las manchas de nuestras huellas, incluso en el recubrimiento de Zeiss. Es un diseño atrevido, que juega con tu perspectiva al poner ese círculo de manera asimétrica en el rectángulo. Gustos, realmente.

VIVO X80 Pro: La pantalla que el equipo merece

Así luce el panel cuando extendemos el video | Fuente: RPP

En este caso, VIVO acepta el reto de incrementar la resolución a 1440 x 3200 en un AMOLED con tecnología LPTO para jugar con la tasa de refresco hasta los 120 hercios. Esto lo pone a la par de varios modelos de gama premium en el mercado.

El X80 Pro optimiza la imagen de servicios de streaming | Fuente: RPP

Eso sí, tenemos una curva lateral que podría resultar molesta para los amantes de los bordes planeos. Durante mis pruebas he tenido algunos problemas para activar el “manos libres” de WhatsApp mientras que, por error, activaba el asistente de Google.

Así figuran la resolución y la tasa de refresco en el X80 Pro | Fuente: RPP

Eso, fuera de ser anecdótico, no le quita realce al panel que, por condiciones y añadidos, es capaz de representar una gran gama de colores mientras alcanza los 1500 nits de luminosidad. Esto, sumado al hecho de tener unos bordes delgados y un tremendo reconocimiento de toques, ya nos deja un equipo con solvencia.

VIVO X80 Pro: El placer del software

Android 12 bajo el chasis, pero ya hay beta de Android 13 disponible | Fuente: RPP

No es la primera vez que hablo bien de FuntouchOS, la capa de personalización de vivo corriendo bajo Android 12. Por meses, luego del V21 5G, esperé un equipo de potencia para exprimir al software, y vaya que este X80 Pro no decepciona.

FuntouchOS es sólido y con muy poco errores | Fuente: RPP

Para empezar, la personalización es lo más importante de esta experiencia. Contamos con un apartado especial llamado “efectos dinámicos” para añadir efectos a casi todo: AOD, huella, carga, reconocimiento facial, música, apagado y encendido, luz ambiental, desbloqueo y más. Hasta ahora, es el equipo más personalizable que he usado.

Todo esto se puede personalizar | Fuente: RPP

Luego vienen las opciones de juego, con las que el vivo X80 regula la potencia para darle más opciones al jugador. Contamos con un sistema para reducir notificaciones, activar efectos visuales, equilibrar temperatura y rendimiento, interpolar cuadros, habilitar vibración 4D y otras funciones más.

El modo juegos optimiza la experiencia de uso, pero su modo oscuro aún presenta errores | Fuente: RPP

El multitasking lol podemos visualizar así o en modo vertical | Fuente: RPP

Ya en términos de carga de apps, vivo usa muchas de las soluciones de Google, como reemplazo a apps propias de teléfono, fotos o calendario. Eso sí, hay algunos accesos a 6 o 7 apps de la marca, entre las que figuran la página web, pero no hay precarga abusiva de apps.

En el cajón de apps podemos acceder a los widgets | Fuente: RPP

Contamos con parches de seguridad hasta junio 2022, mientras que el Play Store Protect va hasta julio. No es un equipo con muchas actualizaciones, pero ya existe un programa beta para Android 13 con esta generación X80 Pro.

La lista de widgets en el escritorio se presenta con este fondo | Fuente: RPP

En concreto, FuntouchOS es versátil, le da mucho margen de personalización al usuario, pero no llega a ser invasivo ni abrumador. Es una experiencia bien pensada en términos de ejecución y soluciones implementadas.

VIVO X80 Pro: Zeiss firma la cámara

Las 4 cámaras del X80 Pro y la firma de Zeiss para la capa de protección | Fuente: RPP

Por años vivimos obnubilados con el rendimiento de los lentes Leica en Huawei, una de las duplas más exitosas en la fotografía móvil. Sin embargo, era injusto que Zeiss redujera su cuota de mercado con marcas en retiro como Nokia y Sony. Vivo decidió darle espacio a Zeiss para el coating y una serie de filtros añadidos al apartado fotográfico, y solo podemos decir que este X80 Pro es uno de los altos puntos del año en calidad de imagen.

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal. Ojo que esta foto fue disparada en automático, sin filtro y sin modo retrato. | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo retrato y de noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Las fotos son estupendas en todo momento, salvo uno: el zoom a la Luna. Mientras otras marcas dan soporte a su motor de proceso gráfico para optimizar la imagen de nuestro satélite natural, el X80 Pro se queda en una genkidama indescifrable. Una pena, porque tenemos 60X de acercamiento digital. Fuera de eso, el telefoto es impecable.

NOTA: Vivo se contactó conmigo a decirme que existe un modo "LUNA" dentro de las configuraciones. Al parecer, no pude hallarla en la interfaz, y eso provocó que, POSIBLEMENTE, no haya podido tomar fotos buenas de la Luna. En el post original puse una foto obtenida sin ese añadido, pero vivo está viendo la posibilidad de volver a prestarme el equipo para una segunda revisión en ese punto específico, y lo más justo es que pueda volver a tomarla. Hasta no tener una segunda toma de contacto, este post permanecerá así.

Zoom a 4X | Fuente: RPP

Zoom a 3X a través de un vidrio | Fuente: RPP

Zoom a 60X | Fuente: RPP

Zoom a 3X | Fuente: RPP

Zoom a 3X | Fuente: RPP

Mención aparte para los filtros y desenfoques de Zeiss en el software de cámara. Pocos errores, gran resultado y tremenda ejecución.

Así luce el carrusel de opciones ZEISS dentro de la app de fotos | Fuente: RPP

Foto con modo Zeiss | Fuente: RPP

El lente gran angular es tremendo y es capaz de enfocar, una cualidad que pocos equipos de gama alta tienen.

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

En video, podemos llegar a los 60fps en 4K, pero en la cámara delantera nos quedamos a 30fps en 4K, una pena por la claridad del sensor de 32MP.

Foto selfie en modo retrato | Fuente: RPP

Foto selfie en modo noche y contraluz | Fuente: RPP

Foto selfie | Fuente: RPP

Foto selfie | Fuente: RPP

Foto selfie | Fuente: RPP

Foto selfie | Fuente: RPP

Foto selfie en modo retrato | Fuente: RPP

La app cuenta con este tipo de filtros y stickers para tus fotos | Fuente: RPP

Durante dos meses, este equipo fue mi dispositivo principal para fotos y videos en redes, dejando a mi Pixel 6 Pro en la banca. Lo extraño.

VIVO X80 Pro: Potencia y solvencia

Este es el resultado en GeekBench | Fuente: RPP

He venido probando este teléfono por mes y medio, y me sorprende lo rápido que va todo. Esto es una combinación de varios componentes: el procesador Snapdragon 8 Gen 1, los 12GB de RAM, los 4GB adicionales de memoria virtualizada, la unidad UFS 3.1 para el almacenamiento y la manera en que FuntouchOS baila sobre el panel de 120 hercios. Todo va armonizado, y en balance.

Mi registro de velocidad en 5G y WiFi | Fuente: RPP

En termas de conectividad, he logrado hasta 372 mbps en 5G local, aunque en Estados Unidos solo obtuve compatibilidad 4G por un tema de bandas. En mi uso bajo red WiFi, el equipo se pudo mantener por encima de los 350 mbps simétricos. Ya en el caso de Bluetooth, he podido dar soporte a mis cascos Bose QC35 II, los LG Tone F9 y los Buds2 Pro sin sobresalto.

256GB de almacenamiento en esta versión ofrecida localmente | Fuente: RPP

Para la multimedia, el panel cuenta con un optimizador de imagen para apps como Netflix o YouTube que añade más contraste y color a la reproducción. Además, contamos con sonido estéreo, aunque no logra igualar la resonancia de equipos como el iPhone 13 Pro o el Honor Magic 4 Pro.

El equipo viene con audífonos con conector USB-C | Fuente: RPP

El sensor de huellas ultrasónico funciona muy bien, con poquísimos errores de reconocimiento. Hablando de reconocimiento, la detección por rostro es veloz, aunque prefiero el desbloqueo por huella en la calle o fuera de casa.

la versión de funtouchOS en el vivo X80 Pro nos permite virtualizar hasta 4GB de RAM | Fuente: RPP

Realmente es difícil decepcionarse con este vivo X80 Pro en temas de rendimiento. Puede con todo, aunque eso tenga un precio alto en consumo energético.

VIVO X80 Pro: Vida promedio para el usuario exigente

FlashCharge carga el equipo con 80W | Fuente: RPP

No, no es la mejor autonomía ni tampoco el sistema más veloz de carga. Pero es una batería que, sin sobresaltos, supera a la del Xiaomi 12 Pro. He podido mantenerme con energía sin problemas durante mi jornada diaria, logrando una reserva del 10% tras casi 15 horas de desconexión del cargador y con 5 horas de pantalla.

Podemos cargar al equipo de manera inalámbrica, además de tener carga reversible | Fuente: RPP

Tampoco tenemos el sistema más veloz de carga, pero es superior al “nuevo estándar” de 67W. En 30 minutos logramos poco más del 85%, y el 100% en 40 minutos. Nada mal, sobre todo para mantenernos activos durante el día.

VIVO X80 Pro: ¿Vale la pena?

El equipo se ofrece con promoción en Claro | Fuente: RPP

Si bien reseñar el equipo ha sido un placer, hacerlo competir contra el mercado local es una locura. Sus rivales son, sin dudas, el S22 Ultra y el Honor Magic 4 Pro. Entre esos dos, el vivo X80 Pro pierde contra la omnipresencia del S22U en funciones y desempeño parejo, además de que forma parte de un ecosistema amplio como el de Samsung.

Es, sin duda, uno de los mejores teléfonos del año, pero hay otros más confiables por ese precio | Fuente: RPP

Sin embargo, me resulta más ligero que el Magic 4 Pro y con mejores cámaras, salvo el tema de la Luna. El software, la autonomía y la carga ultra rápida de 80W me hacen dudar sobre el S22 Ultra, pero Samsung es más maduro en el segmento. En ese top 3, el tercero es el Honor, y este vivo se adueña del segundo lugar con solvencia. Entre esos 3, esperaría una buena oferta e iría por el X80 Pro sin dudas.

* Equipo cedido a préstamo por vivo Perú desde el 28 de junio hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado local: 5999 soles en versión de 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento. Revisa las ofertas con operadoras.