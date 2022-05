NIUSGEEK tiene a prueba al Y55 5G de vivo | Fuente: RPP

No es un año fácil para las marcas chinas en Perú, y vivo ha tratado de mantenerse, paradójicamente, “viva” en su estrategia dentro del segmento de gama media localmente. Tras haber probado diferentes equipos bajo el mismo rango de precios, la submarca de BBK apunta a la gama media con su nuevo smartphone, el Y55 5G ¿Vale la pena? Esta es la opinión de NIUSGEEK.

Vivo Y55 5G: Especificaciones técnicas

VIVO Y55 5G TAMAÑO Y PESO 164 x 75.9 x 8.3 mm | 187 gramos PANTALLA IPS 6,58" 1080 x 2408 | 20:9 OS Android 12 | FuntouchOS 12 CPU MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) GPU Mali-G57 MC2 ALMACENAMIENTO 128 GB con expansión microSDXC RAM 4 o 6GB | RAM virtual de 1GB CÁMARA PRINCIPAL 50 MP, f/1.8, 26mm, PDAF CÁMARA MACRO 2 MP, f/2.4 CÁMARA TOF 2 MP, f/2.4 CÁMARA DELANTERA 8 MP, f/1.8 CONECTIVIDAD 5G | WiFi AC | BT 5.1 | NFC | USB-C MULTIMEDIA Radio FM | parlante | puerto para audífonos SEGURIDAD Sensor de huella lateral | desbloqueo facial AUTONOMÍA 5000 mAh | 18W

El equipo se basa en otros modelos de la marca | Fuente: RPP

Vivo Y55 5G: Diseño ancho sin sobresaltos

Este Y55 conserva las líneas de manual de vivo en los segmentos más asequibles, con una tapa trasera ancha que encaja el arreglo triple de cámara en la esquina superior izquierda y un acabado mate contra huellas.

Sensor de huella lateral bajo el control del volumen | Fuente: RPP

Parlante, puerto USB-C e ingreso de audífonos | Fuente: RPP

Los bordes son un poco más anchos que otros modelos por debajo de los 8mm, y contienen una serie de botones y puertos: los controles de volumen y el sensor de huellas se ubican al lado derecho del panel, mientras que la bandeja SIM aparece solitaria en el borde superior. El resto de los componentes – ingreso de audífonos, puerto USB-C y el parlante – se concentran en la parte de abajo.

Vivo Y55 5G: Resolución completa para una pantalla promedio

La pantalla solo llega a 60 hercios | Fuente: RPP

Este panel IPS no anda mal en tamaño, pero tiene un asunto serio con los ángulos de visión que provocan este tono gris claro cuando vemos el panel desde las esquinas, algo típico en pantallas del segmento medio y de entrada.

Mantenemos una buena luminosidad, pero no logramos un nivel de contraste alto | Fuente: RPP

Una pena, porque la luminosidad y la intensidad del color no andan mal. Para ver TikTok o YouTube, esta pantalla está dentro de lo que podemos esperar por el precio. Nada de contraste alto, Dolby Vision ni cosas bonitas.

Para contenido multimedia, la reproducción de colores es muy buena | Fuente: RPP

La respuesta táctil va bien, pero tampoco tenemos una tasa de refresco alta. Contamos con 60 hercios, un nivel de actualización mínimo que es evidente si vienes de modelos con 90 hercios, al menos.

Vivo Y55 5G: Android 12 al fin

Ya tenemos Android 12 en este Y55 5G | Fuente: RRPP

Al comenzar a usarlo, el equipo venía con Android 11 desde caja. Sin embargo, durante la fase inicial de mis pruebas llegó una sorpresiva actualización a Android 12 bajo el mismo FuntouchOS 12, la personalización de vivo para sus teléfonos y que ya hemos tenido oportunidad de probar a fondo.

Podemos optimizar los gestos en pantalla encendida y apagada | Fuente: RPP

En este caso, vivo incorpora a su interfaz una mejora en personalización de temas y widgets, además de mejorar la compatibilidad con la memoria extendida, las opciones de privacidad de Google y el registro de apps que usaron el micrófono o la cámara durante el día.

El nivel de personalización en funtouch OS es muy alto | Fuente: RPP

Es, sin dudas, una de las capas más amigables en términos de personalización de cada detalle de la interfaz. Podemos cambar la animación del desbloqueo facial, del sistema de carga, el tamaño del reproductor y la manera en que los íconos llenan la pantalla.

En la multitarea podemos escoger recuadros horizontales o verticales | Fuente: RPP

Además de estos detalles gráficos, mantenemos el sistema de gestos con pantalla apagada y el “modo belleza” para nuestras videollamadas en WhatsApp. Todo esto, dentro del apartado “accesos directos y accesibilidad”.

Podemos cambiar las animaciones de las apps | Fuente: RPP

Otro elemento presente es el apartado “Ultra juego”, que nos permite modificar la manera en que las notificaciones son recibidas en el equipo mientras estamos jugando algo. Dentro de esta sección, podemos habilitar el modo “Deportes electrónicos” y optimizar el comportamiento del juego, así como reducir al mínimo las interrupciones.

Los íconos de accesos rápidos parecen ser sacados de Android KitKat | Fuente: RPP

Junto con esta versión, se mejora el soporte para la RAM virtual y se vuelve más estable, aunque siempre tenemos algunos hipos en el sistema por la poca memoria aleatoria incluida en esta versión.

Vivo Y55 5G: un juego de cámaras poco versátil

La triple cámara con el lente principal, un macro y un ToF | Fuente: RPP

Aquí notamos un retroceso en el sensor implementado en el Y53s, bajando de 64 a 50 MP la resolución. En términos prácticos no hay mayor diferencia en mis resultados, pero me desanima el hecho de tener un solo sensor que haga todo, sin capacidad de maniobra en ultrawide, por ejemplo. Eso sí, vamos a notar que el procesador a veces retarda la captura, pues he tenido varios cuadros movidos en la prueba.

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal. Buen trabajo del HDR | Fuente: RPP

De noche, la velocidad de disparo baja y nos arroja fotos medio barridas | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal a 2X | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

El modo retrato, de noche, presentaba algunas inconsistencias | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal en modo noche | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

El macro anda bien, si lo comparamos con otros equipos del rango de precios.

El lente delantero sí que anda bien, sobre todo de día y con buena luz. De noche también ingresa buena cantidad de luz, pero el procesador nos juega un poco a traición para el resultado final.

Foto con lente delantero | Fuente: RPP

Foto con lente delantero | Fuente: RPP

Foto con lente delantero y modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente delantero y modo retrato de noche | Fuente: RPP

Foto con lente delantero y modo retrato de noche | Fuente: RPP

Hubiera sido interesante ver una variable adicional a la fórmula “principal + macro + ToF”, que ya debería migrar a otra solución. Pese a esa limitación, tanto el lente principal como el delantero hacen un buen trabajo en HDR y manejo de color.

Vivo Y55 5G: una promesa no tan fluida

Este es el resultado del geekbenck 5 | Fuente: RPP

Hay “sentimientos encontrados” en este nuevo vivo de gama media. Para empezar, este Dimensity 700 sufre un poco con los 4 GB de RAM para el soporte, y tenemos una experiencia poco fluida, incluso evidenciada con los 60 fps de la pantalla. La falta de más memoria provoca que todo tome un poco más de tiempo y que las animaciones, algo tan típico de vivo, no se disfruten a plenitud.

Demoró mucho llegar a ese nivel en Speedtest | Fuente: RPP

Sin embargo, tener ya la conectividad 5G es un añadido que se agradece. En mis mediciones he estado dentro de los 160 o 200 mbps de velocidad de descarga, pero sentía en Speedtest que la velocidad demoraba en incrementarse en las mediciones. Para Bluetooth y WiFi andamos bien cubiertos con conexiones sólidas.

El sistema no es fluido, pero es utilizable | Fuente: RPP

En temas de multimedia, el parlante solitario y los ángulos de visión no aportan mucho a la experiencia, aunque la luminosidad sí destaca. Lo bueno es que, además del puerto para audífonos, contamos con radio FM.

La multimedia se limita por el único parlante en el equipo | Fuente: RPP

La seguridad anda bien, con un desbloqueo facial rápido y el sensor de huellas lateral preciso. En líneas generales, tenemos un equipo que no destaca por su fluidez, pero sí te mantendrá bien conectado.

Vivo Y55 5G: una autonomía que demora

En temas de carga, los 18 W resultan una medida lenta frente al resto de la competencia | Fuente: RPP

Con esta configuración de procesador y pantalla, los 5000 mAh de este equipo van sobrados. En tiempo promedio, hablamos de un día y medio sin sobresaltos, si nos mantenemos en cobertura 4G y en uso tradicional sin exigencia gráfica. Cuando le metemos 5G y un juego, tendremos un tiempo de pantalla entre las 6:45 y 7 horas con un promedio de 25% al enchufe al acabar el día. El tema está en que recuperamos esto de manera muy lenta, debido al sistema asignado de 18 W de carga, que restituye la energía en hora y media, en promedio.

Vivo Y55 5G: ¿Vale la pena?

Es una buena opción si saltas de un Y20 o un smartphone de gama media, pero con limitaciones en rendimiento | Fuente: RPP

Es un segmento en el que el 5G aún no tiene tanto alcance, pero también es evidente que este nivel de conectividad tampoco se encuentra en todos lados. Más allá de las virtudes del equipo – diseño, software y un par de cámaras muy competentes -, dependerá del precio al que lo encuentres. Frente a otros, vivo cuida mucho la interfaz y añade soluciones muy buenas, pero este es un nivel de mucha expectativa por poco dinero, y es ahí en donde la tiene más difícil frente a otros competidores.

* Equipo cedido a préstamo por vivo Perú desde el 26 de abril hasta la publicación de la reseña. Precio prepago en Entel 1179 soles.