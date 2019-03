Xiaomi compartió este video de su teléfono flexible. | Fuente: Weibo

El fabricante chino Xiaomi ha presentado un nuevo video de su teléfono flexible en el que se nota cómo el dispositivo puede plegarse por ambos lados.

La publicación, hecha en la cuenta oficial de Xiaomi en Weibo, muestra las diferencias entre la propuesta de la marca reconocida por sus precios bajos y la competencia de Huawei y Samsung.

Según reportes de la página Igyaan, Xiaomi tendría una gran ventaja respecto al precio frente a su futura competencia en los Galaxy Fold (US$ 1,980) y Huawei Mate X (US$ 2,600) al vender su dispositivo en menos de US$ 1,000.

El presidente de Xiaomi ya había aparecido a finales de enero en un video mostrando cómo funciona un prototipo de su celular plegable. La clave para obtener un precio más asequible sería el uso de una pantalla de la marca Visionox, a la que Xiaomi apoyó en su desarrollo.