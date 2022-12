NIUSGEEK tiene a prueba al Motorola Moto Edge 30 Utra | Fuente: RPP

Con la serie Edge, Motorola está diseñando un patrón interesante que no debemos descuidar, y que ataca en dos frentes claros. El primero de ellos es el esmero con el que la submarca de Lenovo se dedica a perfeccionar su gama alta y media, mientras que el segundo se enfoca en mantener el precio abajo frente a marcas que, si bien logran bajar su margen, retiran funciones que ayudan a mejorar la experiencia. Tras la presentación de esta nueva familia, NIUSGEEK tiene a prueba al hermano fuerte: al Moto Edge 30 Ultra ¿Vale la pena?

Moto Edge 30 Ultra: especificaciones técnicas

MOTOROLA MOTO EDGE 30 ULTRA DIMENSIONES 161.8 x 73.5 x 8.4 mm | 198.5 gramos PANTALLA P-OLED 6,67" 1080 x 2400 | 144Hz, 1250 nits CCG5 OS Android 12 stock CPU Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) GPU | RAM Adreno 730 | 8 o 12GB ALMACENAMIENTO 128, 256 o 512GB | UFS 3.1 | sin expansión microSDXC CÁMARA PRINCIPAL 200 MP, f/1.9, 1/1.22", 0.64µm, PDAF, OIS CÁMARA GRAN ANGULAR 50 MP, f/2.2, 114˚, 1/2.76", 0.64µm CÁMARA TELEFOTO 12 MP, f/1.6, 1.22µm, PDAF, 2x zoom óptico CÁMARA DELANTERA 60 MP, f/2.2, 1/2.8", 0.61µm CONECTIVIDAD 5G | WiFi 6e | NFC | BT 5.2 | USB-C 3.1 | Display Port 1.4 | Ready4 MULTIMEDIA HDR10+ | Dolby audio | parlantes estéreo SEGURIDAD Sensor de huellas óptico bajo pantalla AUTONOMÍA 4610 mAh | 125W cable | 50W inalámbrica | 10W reversa

El vidrio tiene este acabado refractante | Fuente: RPP

Motorola Edge 30 Ultra: diseño inspirado en el nuevo mercado

En un año, Motorola pasó de ser esa marca predecible en diseño a ser una sorpresa en calidad de construcción. Y da gusto ver que la misma marca que hace 3 años insistía sin sentido por una línea Z esclava del “concepto modular” y que, tras haber descartado ideas como “Motorola One”, se dejó de cosas y comenzó a pulir el acabado. Tiraron a la bandeja de reciclaje el archivo de diseño del Moto Edge 30 Pro con este smartphone.

Los botones de volumen y bloqueo se ubican un poco más abajo que en el modelo 30 Pro | Fuente: RPP

Para empezar, tenemos un sándwich de vidro muy delgado que se basa, sin miramientos, en lo que vemos en el resto del mercado: arreglo de cámaras rectangular, espalda limpia y curvas. La diferencia con otras marcas es que aquí tenemos algo con un poco más de identidad. Bueno, ese logo le añade mucha personalidad.

Tenemos soporte para Dolby Atmos en el sistema estéreo de parlantes | Fuente: RPP

Además de este cambio integral en el diseño, Motorola aprovecha para recalibrar la altura de los botones de volumen y bloqueo a una posición más cómoda. Además, aplana los bordes y añade más curva a la espalda de vidrio Corning Gorilla Glass 5 – la misma que mantiene la pantalla -, aunque seguimos sin una certificación IP68. Nos debes eso, Motorola.

Entre la bandeja para SIM y el parlante inferior se ubica el puerto USB-C con soporte DisplayPort | Fuente: RPP

Dato curioso: el empaque lleva una fragancia que nos golpea levemente cuando abrimos la caja por primera vez. Esta fragancia “Motorola” ha sido trabajada en conjunto con Firmenich, una compañía suiza dedicada por años a la investigación de los olores y sabores. Dato más curioso: Firmenich señaló que el sabor “trendy” del 2023 será el de Dragon Fruit, fruto conocido también como Pitaya o Pitahaya.

Motorola Edge 30 Ultra: una pantalla con altos y bajos

La pantalla pOLED tiene estupendos ángulos de visión | Fuente: RPP

Motorola ya había tomado distancia de la competencia con sus 144 hercios en pantalla – un paso detrás del Redmagic 7 de hasta 165 hercios -, y este Edge 30 Ultra también añade soporte para esa fluida experiencia de navegación. Este pOLED se luce sin miramientos en dinámica y ángulos de visión.

Desde hace un tiempo, Motorola apuesta por los 144 hercios en tasa de refresco | Fuente: RPP

El tema aquí es uno: la luminosidad en exteriores. Sí, pese a tener 1250 nits en su emisión máxima, estos no aparecen por voluntad del usuario – Samsung sí permite hacerlo -, sino que se adaptan mediante el sensor de luz. El problema es que este sensor es medio antojadizo, y no he tenido ese pico necesario de luz bajo luz directa. Ojalá una actualización corrija eso.

Esta es la visibilidad del panel bajo luz directa y al 100% del brillo | Fuente: RPP

Más allá de ese asunto, el clásico software de Motorola para el AOD sigue siendo de lo más útil en Android – sí, la del iPhone en iOS 16 barre a todos – y también aprovecha la curva del panel para notificar con luz el ingreso de llamadas, las notificaciones y otros avisos del smartphone. Es un tremendo panel, pero aún faltan ajustes.

Motorola Edge 30 Ultra: Android siempre listo

El equipo corre con Android 12 en estado casi puro | Fuente: RPP

Android 12. Hubiera sido un golazo que Motorola añadiese, desde caja, el soporte para Android 13 con esta nueva saga, pero tenemos que mantener la alegría aguantada hasta el calendario de actualizaciones.

Lo bueno es que seguimos confiando en Motorola para darnos la experiencia Android más pura del mercado, más allá de los Pixel de Google.

Ready4 PC nos da acceso a los archivos del teléfono desde la PC | Fuente: RPP

Debemos descargar el instalador desde la web de Motorola | Fuente: RPP

Estas son las opciones de pantalla que encontramos en Ready4 PC | Fuente: RPP

Más allá de lo que comentamos en este apartado cuando revisamos un equipo de Motorola – incluyendo su única suite Moto para ajustes personalizados -, Ready4 está más maduro: herramientas flotantes, gestión veloz de archivos, un flujo más veloz en torno a lo que el usuario quiere hacer.

Podemos abrir Office 365 en el entorno de escritorio de Ready4 | Fuente: RPP

Podemos acceder a los accesos de Android y las notificaciones del smartphone | Fuente: RPP

El cajón de apps luce muy similar al de una Chromebook | Fuente: RPP

Da gusto ver cómo se acerca al concepto de Chromebook, a diferencia de DeX que parece un poco estancado en el tiempo.

Motorola Edge 30 Ultra: 200 megapíxeles

Este es el arreglo de cámaras gobernado por los 200 MP del lente principal | Fuente: RPP

Quiero ir con cuidado en este punto por una razón específica: los 200 megapíxeles suelen ser un gran marketing. He llevado este teléfono en el bolsillo por un mes, y debo confesar que me he sentido seguro al disparar con el lente principal en todo tipo de escenario, pero aun siento que está un paso por detrás en procesamiento frente a Samsung y Google. Ojo que, a diferencia de marcas respaldadas por Zeiss o Leica, Motorola no tiene cámaras firmadas y, aun así, da pelea.

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal con modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente principal con modo retrato | Fuente: RPP

Eso sí, en algunos casos el enfoque me ha jugado mal cuando la cantidad de luz en el ambiente bajaba. El auto ajuste es muy agresivo al asignar valores a la velocidad de disparo con iluminación baja. La cámara gran angular ama demasiado la luz y se luce en el HDR, pero cuando la luminosidad baja, pierde un poco de detalle cuando disparamos sin proceso.

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

De noche, el lente gran angular aún requiere ajustes | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Este lente gran angular le da soporte al sistema macro, añadido directamente a la interfaz principal de Moto, y que, afortunadamente, hace un gran trabajo.

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

El problema de tener un gran número como “200 MP” emerge al contrastar esa métrica con el resultado en otros sistemas. En el caso del telefoto, 200 MP nos llevarían a pensar en un zoom monstruoso… y solo tenemos un digital de 16X. Afortunadamente, Motorola experimenta con distancias focales de 35, 50 y 85mm en el modo retrato, y aprovecha la calidad del sensor principal con esta medida.

Foto con zoom a 16X | Fuente: RPP

Foto con zoom a 16X | Fuente: RPP

Foto con 50mm | Fuente: RPP

Foto con 50mm | Fuente: RPP

Foto con Zoom a 2X | Fuente: RPP

Foto de noche con 16X de zoom. El logo luminoso no se despega de las hojas del árbol | Fuente: RPP

Foto con 85mm | Fuente: RPP

Foto con 3x de zoom | Fuente: RPP

Foto con 7x de zoom | Fuente: RPP

La cámara delantera va bien para fotos, pero no añade soporte para grabación de video a 60 fps. Lo que me llama la atención es que el modo retrato no se activa cuando caminamos, y que las fotos suelen tener menos contraste que las tomas obtenidas con el lente principal.

Foto con lente delantero y modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente delantero y toma angular | Fuente: RPP

Foto con lente delantero | Fuente: RPP

Foto con lente delantero en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente delantero | Fuente: RPP

Foto con lente delantero en modo retrato | Fuente: RPP

Foto con lente delantero | Fuente: RPP

Foto con lente delantero | Fuente: RPP

En video, el equipo es compatible con HDR10+ y clips H.265, pero la estabilización electrónica debe ser activada manualmente.

Motorola añade, desde hace un tiempo, lentes de métrica descomunal. Sin embargo, aun está pendiente la afinación en esos detalles: mejor relación con el OIS para video, un mejor escalado al aplicar zoom, un reajuste a la cantidad de luz que el sensor gran angular recibe y un soporte de 60 fps más allá del lente principal.

Motorola Edge 30 Ultra: rendimiento digno… muy digno

Este es el resultado obtenido por el Snapdragon 8+ Gen 1 con el Moto Edge 30 Ultra | Fuente: RPP

Es, de lejos, la mejor experiencia de uso en un Motorola en toda su historia. Punto. La inclusión de una unidad UFS 3.1 para el almacenamiento y 12 GB de RAM administradas por el poderoso Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm convierten en confiable a este equipo.

Logramos más de 400 mbps en 5G | Fuente: RPP

La conectividad 5G es muy estable, logrando picos de 402 mbps y manteniéndose conectado sin problemas a mi red WiFi6. En el caso de periféricos vía Bluetooth y el Ready4 a pantallas inalámbricas, no hay problema en absoluto respecto a estabilidad.

El AOD de Motorola sigue siendo el más dinámico en Android | Fuente: RPP

La multimedia va bien, y el equipo es capaz de reproducir música en alta calidad gracias al soporte para LDAC y los 32 bits de profundidad. En combinación con la pantalla, los parlantes estéreo y los aditivos Dolby Atmos, es un buen centro de entretenimiento.

El sensor óptico de huellas funciona bien, aunque el reconocimiento facial es más veloz | Fuente: RPP

El sensor de huellas va muy bien, pese a ser óptico y no ultrasónico. Sin embargo, falla un poco cuando las yemas de los dedos están mojadas o sucias. He tenido este equipo bajo 30 grados de temperatura y no ha experimentado problemas de fluidez o anuncios de sobrecalentamiento.

Motorola Edge 30 Ultra: La tranquilidad de la carga

Este es el cargador de 125W que se incluye en la caja | Fuente: RPP

Motorola ha dado en todos los clavos con este sistema de 4610 mAh, aunque suenen a poco. Para empezar, he mantenido el Edge 30 Ultra funcionando a 144 hercios en todo momento y bajo conexión WiFi y 5G durante casi todo mi tiempo de prueba. He logrado cuotas entre 5 a 6 horas de pantalla, aunque he tenido que adelantar algunas veces el tiempo de conexión a pared. Casi siempre mi tiempo de uso ha ido entre las 5:30 de la mañana y las 9 de la noche, aunque me he visto forzado a alimentar va este pequeño a las 6 o 6:30 de la tarde.

La carga inalámbrica permite hasta 50W de potencia | Fuente: RPP

Sin embargo, la carga no es problema en ninguno de los formatos. Para empezar, tenemos el monstruoso sistema de carga “Turbo Power” de 125 W, que nos da poder absoluto en menos de 22 minutos. Para dulces sobre postres, Motorola incluye en el empaque que vende localmente el cargador inalámbrico de 50W, que nos deja con energía en poco más de 50 minutos. Ojo que esta cuota de carga se alcanza si usamos el cargador de 125 W con el cable incluido en la caja y colocado en la parte trasera del sistema.

Motorola Edge 30 Ultra ¿Vale la pena?

El Moto Edge 30 Ultra se perfila como una solución integral al teletrabajo y la productividad, sin perder detalles en entretenimiento | Fuente: RPP

A finales de año, Motorola lanza el ultimo bazucazo comercial con un buen producto, una excelente combinación de componentes, un sistema de carga top y un precio sumamente agresivo. Frente al Xiaomi 12T Pro, este Edge 30 Ultra añade una versión limpia de Android y una pantalla más veloz, añadiendo además un cargador inalámbrico en la caja y un entorno de escritorio para usar en PC o pantallas grandes.

Este es el equipo premium dentro de la gama Edge presentada recientemente | Fuente: RPP

Es por esa razón que, según veo, Motorola ha hecho bien su tarea. Faltan ajustes en cámaras, pero el resto es bastante sólido como pasarlo por alto frente a otras marcas. Este 30 Ultra es el real “calidad/precio” del 2022 sin ser el mejor, y solo apostando por la experiencia balanceada. Ve por él.

* Equipo cedido por Motorola Perú desde el 3 de noviembre hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado: 3499 soles con cargador inalámbrico y sample de “Motorola” by Firmenich en la caja.