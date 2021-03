La Radeon RX 6700 XT llegará el 18 de marzo. | Fuente: AMD

AMD aumenta la oferta de sus nuevos gráficos Radeon RX 6000 con la introducción de la RX 6700 XT, una tarjeta enfocada en los gamers que disfrutan de los juegos en 1440p.

La RX 6700 XT llega con 12GB de memoria GDDR6, 40 unidades de cómputo, hasta 2,424MHz de frecuencia, 96MB de Infinity Cache y compatibilidad con Smart Memory Access.

AMD compara favorablemente el rendimiento de la RX 6700 XT en juegos a 1440P con las RTX 3070 y RTX 3060Ti lanzadas en 2020. La tarjeta consume 230W de energía, un poco más que las antes mencionadas.

Rendimiento en los juegos AAA. | Fuente: AMD

Por supuesto, será interesante comparar estas cifras con benchmarks publicados tras su lanzamiento oficial.

Los títulos competitivos también se verán favorecidos.

Números prometedores en juegos competitivos. | Fuente: AMD

El soporte en Ray Tracing para esta tarjeta ya está en juegos como Godfall, Word of Warcraft: Shadowlands, The Riftbreaker, Battlefield V, Call of Duty: Black Ops-Cold War, Fortnite, Metro Exodus, Shadow of the Tomb Raider, Minecraft y Watch Dogs: Legion. También agregará Dirt 5 y Cyberpunk 2077 en el futuro.

¿Cuándo y por cuánto?

La RX 6700 XT estará disponible a partir del 18 de marzo, tanto en modelos referenciales de AMD como en versiones de partners como Asus, Gigabyte, MSI, entre otros. Su precio base sugerido en Estados Unidos será de US$ 479.

Modelos de partners anunciados por AMD. | Fuente: AMD

¿Le afectará la escasez?

Un vocero de AMD indicó: “Escuchamos y entendemos la frustración de los gamers ante la alta demanda global de tarjetas gráficas. Con el lanzamiento de la AMD Radeon RX 6700 XT, estamos en el camino correcto para proporcionar un número significativamente mayor de GPUs disponibles para venta desde el día uno”.

Smart Memory Access para Ryzen 3000

AMD también anunció que Smart Access Memory también estará disponible en los procesadores de la serie Ryzen 3000, excluyendo los Ryzen 5 3400G y Ryzen 3 3200G.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.