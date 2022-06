Ryzen 6000 llega al Perú. | Fuente: AMD

Luego de su presentación en febrero, los procesadores Ryzen 6000 de AMD han aterrizado en el Perú, siendo nuestro país el primero en tener su lanzamiento en la región.

La nueva generación de procesadores móviles de AMD llega con dos grandes promesas: una autonomía mucho mayor y gráficos integrados que serían capaces de superar a algunas configuraciones con gráficos discretos.

¿Qué cambia en Ryzen 6000?

Podemos decir con confianza que AMD tiene una línea de procesadores móviles bastante competitiva desde Ryzen 4000, cuando vimos un gran salto en rendimiento y eficiencia.

Ryzen 6000 parece otro salto interesante para la compañía. Los Ryzen 6000 están construidos en un proceso de 6 nanómetros bajo la arquitectura Zen 3+.

AMD tiene tanta confianza en la mejora en la eficiencia que ha asegurado que estos pueden lograr hasta 24 horas lejos del enchufe.

En el terreno de gráficos, RDNA 2 llega a los gráficos integrados de laptops. La misma arquitectura integrada en consolas como la PlayStation 5 o Xbox Series X/S podría hacer que los gráficos integrados de Ryzen 6000 superen a varias tarjetas discretas, especialmente en la gama de entrada.

Algunas de las novedades que llegan con Ryzen 6000. | Fuente: AMD

¿En resumen? Los videojuegos, especialmente los tipo multijugador y casuales, podrán correr bien en gráficos integrados de una laptop. Meses atrás, AMD señalaba que logró más de 60 cuadros por segundos en calidad baja con El Ryzen 7 6800U en estos juegos: Borderlands 3, Dethloop, Shadow of the Tomb Raider, Back 4 Blood, Dota 2 (calidad ultra), World of Warcraft y CS:GO (en ultra).

Los modelos Ryzen 7 y Ryzen 9 contarán con gráficos integrados AMD Radeon 680M, mientras que los Ryzen 5 optarán por AMD Radeon 660M. Por supuesto, habrá muchos modelos que combinarán los CPUs móviles con gráficos discretos tanto de AMD como de NVIDIA.

En el lado de la seguridad, también los Ryzen 6000 cuentan con Microsoft Pluton, un chip de integrado compatible con las funciones de seguridad de Windows 11.

¿Qué pasará con Ryzen 4000 y Ryzen 5000?

Durante el lanzamiento de Ryzen 6000 en el Perú, conversamos con Giovanni Orezzoli, Consumer Sales Manager de AMD para Ecuador y Perú.

Cree que estos procesadores “van a convivir”, al menos un tiempo, con Ryzen 6000. Orezzoli espera que a partir de julio encontraremos cada vez más modelos con Ryzen 6000 en el mercado.

En su presentación, AMD ha destacado la presencia de modelos de laptops cada vez más ligeros. Asus estuvo presente como una de las marcas que más soporte brindarán a esta nueva generación de procesadores.

El Ryzen 7 6800U superando con sus integrados a la GeForce MX 450, con gráficos discretos de entrada. | Fuente: AMD

¿Qué Ryzen es el más común en las laptops vendidas en el Perú?

Orezolli nos contó un poco sobre el mercado peruano y el Ryzen 5 es el procesador más popular en las laptops.

“Ahora sin duda nuestro núcleo es el Ryzen 5. Estamos teniendo, en base a datos de mayo, un precio en promedio en Perú de 2,399 soles en notebooks. Cuando cerró 2019, estábamos en 1,799. Los usuarios están buscando mejores configuraciones y están dispuestos a pagar un poco más”, explicó.

AMD tendrá una segunda mitad del año interesante

AMD ya adelantó en Computex más detalles sobre Ryzen 7000. Estos procesadores bajo la arquitectura Zen 4 llegarán en la segunda mitad del año con un nuevo zócalo: AM5.

Esto significará también la migración a RAM DDR5 y la implementación de PCIe 5.0.