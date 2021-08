Probamos el Ryzen 7 5700G. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

No es un secreto que el precio de las tarjetas de video ha alcanzado niveles demasiado altos. Una escasez de semiconductores, competencia con los mineros de criptomonedas y una subida del tipo del cambio del dólar hacen más difícil armar una “PC gamer”.

Algunas “PC gamer” que se venden actualmente cuentan con tarjetas gráficas como la GT 710 o GT 730, lanzadas en el lejano 2013, donde ni siquiera eran una alternativa óptima para los videojuegos.

No te tortures con una "PC gamer" así.

En estas circunstancias llega el Ryzen 7 5700G, un procesador de 8 núcleos y 16 hilos con gráficos integrados Vega. Este tipo de productos es conocido como APU (Accelerated Processing Unit) ¿Es una buena alternativa mientras esperamos que los precios sean razonables? Esta ha sido nuestra experiencia.

El producto

AMD Ryzen 7 5700G Núcleos 8 Hilos 16 Reloj base 3.8 GHz Reloj de aumento máximo 4.6 GHz Cache L2 4MB Caché L3 16MB Desbloqueado Sí Temp. Máxima 95°C TDP 65W Núcleos GPU 8 Frecuencia GPU 2,000 MHz

El Ryzen 7 5700G es el procesador con gráficos Radeon más poderoso de esta generación, basándose en la arquitectura Zen 3.

Lo no tan nuevo es contar con la arquitectura gráfica Vega, revelada en 2017.

Sin embargo, las optimizaciones de Zen 3 prometen los mejores gráficos integrados para PC gracias al proceso de 7 nanómetros.

Este procesador es además una jugada interesante. Por sí solo, el Ryzen 7 5700G, tiene un rendimiento que supera a gran parte de los Ryzen 3000 (solo es derrotado en multitarea por los Ryzen 9 3900X. Su reloj base es de 3.8 GHz, llegando hasta los 4.6 GHz.

Curiosamente consume poca energía para su potencia: 65W, por lo que no parece necesario un disipador distinto al incluido en la caja, a menos que busques hacer overclocking. En pruebas sintéticas la temperatura del CPU no pasaba de los 74°C, muy lejos de los 95°C máximos indicados por AMD.

No tenemos cooler RGB en este procesador. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Rendimiento

Este es el sistema que armamos alrededor del Ryzen 7 5700G:

Placa X570 (podrías optar por la B550, A520 o incluso una B450 con actualización).

16GB (2x8GB) de RAM DDR4 de 3,200 MHz CL14 (esta velocidad o mejor le sacaría mejor provecho al procesador).

SSD PCIe Gen 3 Team Group de 512GB. (Esperen pronto el review de este producto).

Y sin contar la fuente de poder, es todo lo que necesitamos en esta configuración.

Dos módulos de RAM aprovechan mejor el rendimiento de los gráficos integrados. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Revisa tu placa para aprovechar el Dual-Channel. Las ranuras utilizadas son muy importantes. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

¡Activa D.O.C.P. para hacer overclock a las RAM! | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Usamos un SSD M.2 de PCIe 3. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Con este sistema logramos una muy buena experiencia en juegos tipo eSports (Dota 2, FIFA 21 y Counter Strike: Global Offensive) a 1080p, con picos en los 100 cuadros por segundo.

Si vamos por juegos AAA, nuestra APU nos puede dar un rendimiento razonable. Shadow of the Tomb Raider y Far Cry: New Dawn pasan los 30 cuadros por segundo, en la calidad más baja a 1080p. Recordemos, todo esto sin una tarjeta de video.

Y cuando decidas dar el salto, el Ryzen 7 5700G puede trabajar tranquilamente con tarjetas de video de gama alta.

Algo que queda en el tablero con este procesador, es el soporte para PCIe Gen 4.

¿Vale la pena?

Seamos claros. Una APU no es una solución perfecta, a menos que desees quedarte en algunos títulos multijugador, independentes o emuladores de consolas antiguas.

Pero con el mercado actual, el Ryzen 7 5700G es una alternativa muy atractiva, capaz de darte una buena experiencia para jugar hoy mientras ahorras para una tarjeta de video mañana.

Los gráficos integrados llegan a Zen 3. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Con el Ryzen 7 5700G hay un camino claro para el upgrade y potencial para aquellos que pueden sacarle provecho a esos 8 núcleos fuera de los juegos. Otros usuarios pueden optar mejor por el Ryzen 5 5600G o el Ryzen 3 5300G (en venta solo en sistemas completos).

Igual, nos quedamos con las ganas de ver RDNA 2 en gráficos integrados para PC este 2021.

En resumen:

😀 Un buen procesador con 8 núcleos y 16 hilos.

😀 Bajo consumo de energía.

🙂 Un buen compañero ante la escasez de tarjetas de video.

🤔 ¿Y RDNA?

😒 Sin soporte para PCIe Gen 4

El disipador incluido es suficiente para los 65W del procesador. | Fuente: NiusGeek | Fotógrafo: Alberto Nishiyama