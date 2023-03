AMD lleva el 3D V-Cache a los Ryzen 7000. | Fuente: RPP

2022 fue un año bastante importante para AMD. La compañía migró a la plataforma AM5 con sus excelentes Ryzen 7000. Sin embargo, la oferta gamer en AM4 permanecía altamente atractiva gracias al Ryzen 7 5800X3D.

Este 2023, AMD nos muestra lo que puede lograr con la tecnología 3D V-Cache y Ryzen 7000. Esta ha sido nuestra experiencia con el Ryzen 9 7950X3D.

A primeras… ¿Qué hace especial a un CPU “X3D”?

AMD implementa en estos procesadores un caché vertical 3D, lo cual permite apilar más caché en comparación a una “estructura 2D”, cuando el caché está al lado de otro.

Básicamente, esto puede brindar un mejor rendimiento en juegos que aprovechen la tecnología.

El Ryzen 9 7950X3D es además una sorpresa por parte de AMD, ya que no esperábamos un procesador X3D en la familia Ryzen 9.

AMD nos ofrece con esto un procesador pensado en los videojuegos pero que no se va a queda atrás en tareas intensivas gracias a sus 16 núcleos y 36 hilos.

Con un reloj base de 4.2 GHz y un Boost de hasta 5.7 GHz tampoco hablamos de un procesador formidable.

Ryzen 9 7950X3D y lo que hay que tener listo

En primer lugar, hablamos de un procesador AM5. Por lo que solo es compatible con las nuevas placas X670E, X670, B650E y B650. Idealmente con la versión de BIOS estable más reciente al tratarse de un nuevo lanzamiento.

AMD también recomienda actualizar el driver o controlador del chipset.

Al tratarse de un producto “entusiasta”, este requerirá una buena solución de enfriamiento. Acá me voy me voy adelantando, pero este procesador es mucho menos “calentón” que el Ryzen 9 7950X.

Recordemos que el Ryzen 9 7950X puede llegar fácilmente a los 95°C, algo que AMD ha explicado en varias ocasiones que es normal y seguro. Igual, ¿a quién no le gusta una computadora menos caliente, especialmente en verano?

El Ryzen 9 7950X3D nos da temperaturas mucho menos altas. | Fuente: RPP

Ryzen 9 7950X3D: ¿Cuál fue nuestra experiencia?

El Ryzen 9 7950X3D cumplió con mis expectativas, aunque se nota que algunos juegos aún no aprovechan toda su capacidad. Esto es claro cuando el Ryzen 9 7950X logra resultados muy similares, o incluso mejores.

Sin embargo, el Ryzen 9 7950X3D consumía poco más de 130W en su tope, mientras que el Ryzen 9 7950X picaba a casi 230W. Lo mismo se nota en temperaturas, llegando a unos 85°C.

El AMD Ryzen 9 7950X3D reclama el primer lugar, pero las variantes no "3D" no quedan nada mal. | Fuente: RPP

Veamos su desempeño en juegos. Este es el promedio luego de correr Cyberpunk 2077, Dirt 5, Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider, Far Cry 6 y F1 2022 en resolución 1080P.

La victoria no es brutal, pero demuestra de lo que es capaz este procesador consumiendo menos energía y, por ende, generando menos calor. Esta es una bestia, en el mejor sentido de la palabra, para los videojuegos.

¿Vale la pena el Ryzen 9 7950X3D?

AMD aterriza una propuesta centrada en los gamers, pero que también interesará a aquellos que buscar un mayor poder computacional.

Igual no hablamos de la compra más fácil, ya que es bastante específica. El Ryzen 9 7950X3D es digno del gamer que busca lo mejor. Si entra en tu presupuesto (incluida la migración a AM5), ve por él.