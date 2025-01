Dell y un cambio histórico eliminando sus marcas XPS, Inspiron y Latitude: así es la nueva nomenclatura simplificada

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dell Technologies ha anunciado en el CES 2025 una radical transformación en la nomenclatura de todos sus productos, eliminando marcas icónicas como XPS, Inspiron, Latitude, Precision y OptiPlex, que serán reemplazadas por un sistema de nombres más simple dividido en tres líneas principales: Dell, Dell Pro y Dell Pro Max, siguiendo a Apple.

Esta restructuración histórica, que marca un antes y después en los 40 años de historia de la compañía, busca simplificar el proceso de compra para los consumidores, quienes según estudios citados por Dell, en un 74% han abandonado compras tecnológicas por sentirse abrumados ante la complejidad de las opciones.

El nuevo esquema de nombres incluye tres subcategorías: Base (que aparecerá simplemente como "Dell"), Plus y Premium. Por ejemplo, lo que antes conocíamos como XPS, la línea premium de portátiles de la marca, ahora se llamará "Dell Premium". Los populares Latitude del segmento empresarial se convertirán en "Dell Pro", mientras que las workstations Precision pasarán a ser "Dell Pro Max".

Dell y un cambio histórico que representa un gran desafío

Michael Dell, presidente y CEO de Dell Technologies, enfatizó que este cambio está alineado con la transformación que experimenta la industria: "El PC es el dispositivo de productividad personal más importante de nuestra vida y está siendo transformado por la IA. Dell ha impulsado la innovación en PC durante los últimos 40 años y estamos bien posicionados para este momento".

La transición no será inmediata. Los productos existentes mantendrán sus nombres actuales hasta ser descontinuados, lo que podría generar cierta confusión temporal en el mercado. Por ejemplo, coexistirán modelos XPS con los nuevos Dell Premium, o equipos Precision con Dell Pro Max.

Las nuevas líneas de Dell en computadoras de escritorio y laptops.Fuente: Dell

Frank Cestone, responsable de relaciones públicas de Dell, reconoce el desafío: "Será un proceso, pero estamos tomando los pasos necesarios para hacerlo lo más fácil posible para los clientes desde el primer día, y sabemos que solo se volverá más sencillo una vez que la transición esté completamente terminada".

Los analistas del sector, como Pat Moorhead de Moor Insights & Strategy, ven con buenos ojos esta simplificación: "La estrategia de Dell de cambiar a nombres simples y descriptivos aporta un valor significativo a los clientes en medio de un panorama complejo y evolutivo de PC con IA", indicó en el anuncio oficial de Dell.

La nueva línea de productos comenzará a llegar al mercado de forma escalonada durante 2025, comenzando con los modelos Dell Pro 13, Dell Pro 14 Premium, Dell Pro 14 Plus y Dell Pro 16 Plus para el sector empresarial. La línea Dell Plus para consumidores se lanzará el 18 de febrero con un precio inicial de 999 dólares, mientras que los precios para la nueva línea Premium (anteriormente XPS) aún no han sido anunciados.