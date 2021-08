La serie RTX 30 ha tenido gran recibimiento, pero el stock es un problema constante. | Fuente: NVIDIA

En este Día del Gamer, conversamos con Alexandre Ziebert, técnico de marketing de NVIDIA para LATAM, sobre la disponibilidad de las tarjetas, consejos para hacer una buena compra y las novedades que vienen con Windows 11.

Ha sido un gran año para NVIDIA. Recientemente revisamos el reporte financiero, pero muchos gamers tiene problemas para acceder a tarjetas de video de nueva generación. ¿Cómo están viendo este problema?

Rompimos récords de gaming y todavía hay un montón de gente más que les gustaría comprar una tarjeta y desafortunadamente no, no les podemos atender en este momento. Pero esperamos que el escenario sea mejor, aunque sabemos que la situación de escasez de chips durará hasta finales del año que viene.

También hay que ver el tema de la minería. Retomó ahora un poco. Con los precios de las criptomonedas entonces imaginamos que habrá más demanda por tarjetas para la minería, pero nuestra estrategia ha funcionado. Hemos cambiado toda la serie 30 para LHR, entonces esperemos que a los mineros no les gusten las tarjetas y que sobren más para los gamers.

Pero hablando el Día del Gamer, para nosotros es un día muy especial porque los gamers son nuestro principal público. Todas estas acciones que estamos haciendo son justamente para que los gamers tengan acceso a las tarjetas. Hay un montón de acciones internas que hacemos junto al canal para no solo mejorar la disponibilidad, pero también los precios también están imposibles ahora mismo y queremos que vuelvan por lo menos si no exactamente al MSRP (precio sugerido), pero que haya un margen razonable. O sea, un 20%, 50%, no dos o tres veces precio.

¿Cómo va la adopción de las tarjetas en la región?, aún la GTX 1060 está entre las más populares en la encuesta de Steam.

Si no me falla la memoria, Perú tiene uno de los mejores precios de la región, en algunos modelos. La disponibilidad no es tanto problema como el precio.

Sabemos que el mercado de Latinoamérica en general ya es bastante maduro, aunque no tanto como nos gustaría. Entonces la gente conoce bien la separación entre las familias GTX, RTX, pero nos gustaría que la gente ya estuviera más en RTX por ejemplo, pero sabemos que las condiciones económicas en todos los países básicamente no son ideales.

Vemos que la gente va por el mejor costo-beneficio. De la misma manera que la GTX 1060 subió al tope de Steam, ya no es suficiente. La gente hace un upgrade para tener un nivel óptimo en la experiencia en Full HD, lo que permiten las 1660.

Si alcanza el presupuesto, van por una RTX 2060 o RTX 3060 que se sabe van a durar bastante tiempo porque ofrecen rendimiento para todo en Ultra y bastante memoria. Estamos masomenos en esta transición.

Hemos visto que las tarjetas de arquitectura Turing (serie 16 y serie 20) ya han pasado a las Pascal en lo que es la base de instalaciones.

¿Han observado este problema de venta de sistemas ‘gamer’ que utilizan un procesador potente y lo juntan con una tarjeta como la GT 710 o 730?

Eso vemos en otros lugares, también acá en Brasil. Vemos PC Gamer y tiene gráficos integrados y cosas por el estilo. Es algo que trabajamos sobre todo junto al canal para ofrecer configuraciones recomendadas.

Entonces, una GTX o RTX 60 con un Core i5 o Ryzen 5, algo así que tenga un mejor equilibrio. Ahorras un poco más en la CPU e inviertes más en la GPU para aguantar los juegos.

Sabemos que hay mucha desinformación en el canal. Muchas veces las tiendas venden lo que busca la gente: la CPU más potente que haya donde se acaba el presupuesto. En muchos casos no aceptan a hacer el cambio.

Seguimos en eso, desde hace muchos años es lo mismo. La gente que sí nos escucha se queda muy contenta. Poco a poco vamos logrando que la gente compre una configuración optimizada.

También hay casos de personas que compran en Aliexpress o Wish una tarjeta supuestamente reciente, pero reciben modelos muy antiguos disfrazados.

A veces son tarjetas falsas. No son lo que se anuncia. En el caso de una GTX 1050 por ejemplo, la BIOS dice que sí lo es, pero otros programas muestran que se trata de una GT 420 o algo así, una tarjeta de 10 años antes.

Hay que buscar las tarjetas de marcas conocidas. Tenemos un programa de fabricantes autorizados para que la gente pueda confiar en lo que está comprando.

Muchas veces hay algunas marcas que llegan de forma tradicional y tampoco son lo que ofrecen. Se ofrecen tarjetas de generaciones anteriores y por un poquitín más podrás obtener algo mucho mejor.

Estamos actualmente en la serie 30, le siguieron las RTX 20 y las GTX serie 16 y antes la serie 10. Detrás de eso ya no hay nada. Se supone que no se fabrican GTX 970, GTX 950. Como mínimo una GTX 1650 hoy ya sería una tarjeta óptima para jugar. Por supuesto, no es de altísimo rendimiento.





Tarjeta sospechosa en Wish. ¡La serie 10 no tiene puertos VGA! | Fuente: Wish

Serie 16, RTX 20 y RTX 30. Masomenos qué gana el gamer al ir ascendiendo entre estas líneas de NVIDIA.

La serie 16 ya tiene bastante. Para juegos tradicionales, AAA o competitivos, ya ofrecerá una experiencia óptima. Trae también la nueva generación de NVENC para hacer livestream con prácticamente nada de impacto en el rendimiento.

Si saltas a una RTX, tienes la aceleración de hardware para Ray Tracing y DLSS. Las RTX también traen NVIDIA Broadcast para remover ruidos del ambiente o mejorar la imagen de tu webcam sin la necesidad de una pantalla verde con una excelente calidad de imagen.

Si vas a una RTX serie 30, tienes más rendimiento y soporte para HDMI 2.1. Entonces si tienes un televisor de 4K a 120Hz, lo puedes utilizar al completo. También traen soporte para el códec AV1. Muy pronto la mayoría de los sistemas de streaming van a hacer el cambio para este, lo que permitirá el streaming a 4K con un ancho de banda mucho más bajo.

Con una RTX 3080 puedes jugar en 4K en Ultra a 60 FPS, con una RTX 3070 en 1440P Ultra a 60 FPS todos los juegos si tienen Ray Tracing o no y los competitivos a 144PS.

En el horizonte gamer

Tanto DLSS como Ray Tracing llegan a cada vez más juegos e incluso NVIDIA ya demostró cómo Ray Tracing funciona en procesadores ARM.

En Windows 11 se espera la introducción de DirectStorage, para brindarnos paridad en los tiempos de carga rápidos observados en la PlayStation 5 o Xbox Series X/S.

Alexandre nos adelanta que DirectStorage llegará eventualmente a Windows 10 como una actualización.

Incluso los SSD SATA le podrán sacar provecho, pero tiempos de carga mucho más rápido se observarán en usuarios con NVMe PCIe Gen 3 y, mucho más en, PCIe Gen 4.