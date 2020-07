Entre la línea Intel, destacan también procesadores K listos para el overclocking. | Fuente: Intel

La décima generación de procesadores Intel Core llegó de manera oficial a Perú, Argentina, Chile y Colombia con mejoras en rendimiento y características.



Mejorar la experiencia en los videojuegos es uno de sus mayores beneficios. Datos de Newzoo indican que Latinoamérica tiene 259 de gamers, un 9% del total a nivel mundial.

“Lo que estamos logrando en esta décima generación es una gran cantidad de cuadros por segundo y un realismo inmersivo. Esta nueva generación de procesadores, en el caso de desktops, nos lleva a 5.3 GHz, diez núcleos, con lo cual el overclocking está mejorado. En la parte de la memoria RAM tenemos velocidades de hasta 2933 MHz en DDR4 que ayudan a esta experiencia del gamer”, explicó José Cornejo, Distribution Business Manager en Intel para Perú y Ecuador.

Las opciones presentadas

Mantenemos el abanico de procesadores a los que estamos acostumbrados: Core i3, Core i5, Core i7 y Core i9. Intel destacó dos experiencias gaming: la movilidad (notebooks) y las desktops.

Para las desktops, el Core i5 10400F se vuelve una buena opción entre precio y potencia con seis núcleos y un pico de 4.3 Ghz.

El tope de gama es representado por el Core i9 10900F, con 10 núcleos, pensado para experimentar juegos AAA en resolución 4K. Este llega hasta los 5.2GHz.

En portátiles, la opción calidad-precio es representada por el Core i5 10300H, con cuatro núcleos a 4.5 GHz, enfocado en juegos AAA y eSports.

El máximo desempeño es logrado con el Intel Core i9-10980HK, con 8 núcleos y 16 hilos, capaz de llegar a 5.3GHz con Turbo Boost. En este, la compañía asegura que se ha logrado un 54% más FPS en comparación a lo obtenido por el 7820HK de la séptima generación.

Intel tiene su tope de gama para el consumo masivo en el Core i9. | Fuente: Intel

La conectividad también mejora en la décima generación de Intel con Ethernet I225, Wi-Fi 6 y Thunderbolt 3.

Año con competencia

Esta generación llega en medio de un año que verá las consolas de siguiente generación como la PlayStation 5 y la Xbox Series X. Desde Intel, hay una mirada optimista ante la competencia, sustentada en un crecimiento del sector de computadoras para videojuegos que viene desde antes de la "nueva normalidad".

“Nosotros creemos desde Intel que algunos de los mejores juegos tienen una mejor experiencia en PC y trabajamos desde esa perspectiva para llevar este segmento al límite. Toda esta comunidad gamer demanda de esta experiencia y la busca en una PC. Tenemos crecimientos, el año en el segmento gaming del 80%. Este año se está yendo al doble en la parte de notebooks. Vemos lo mismo en la parte de desktops, con crecimientos año contra año de 12% específicamente en el segmento gaming”, explicó José Cornejo.

A su vez destacó la preferencia en Perú por las computadoras para videojuegos, particularmente las desktops, también conocidas como torres.

“Una característica particular de Perú es que sigue siendo un país muy de PC.. de la torre tradicional. No es casualidad porque el performance y el nivel de personalización de una desktop siempre va a ser mayor. Se ve mucho entusiasmo y no es casualidad que hoy por hoy, en todo el segmento de PC de armado, el gaming represente un 12%. Además es el sector de nuestros procesadores que más crece”, indicó el representante de Intel.

