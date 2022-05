Conoce todo sobre la nueva computadora 'todo en uno' de Lenovo: Yoga AIO 7. | Fuente: Lenovo

Junto a sus últimas computadoras portátiles Yoga, Lenovo ofrece un modelo de escritorio 'All in One' actualizado y equipado con los procesadores Ryzen 6000 de AMD y una GPU Radeon RDNA2 discreta.

Este modelo es parte de la familia Yoga porque cuenta con una pantalla adaptativa 4K de 27 pulgadas que se puede girar fácilmente para cambiar el modo horizontal al vertical. El modelo de bisagra del Yoga AIO 7 le permite girar la pantalla 90°, mientras que la bisagra también se inclina 5° hacia adelante y 15° hacia atrás.

Además, el panel IPS es esencialmente sin bordes con un brillo máximo de 400 nits y una gama de colores DCI-P3 del 95 por ciento.

La pantalla del Lenovo Yoga AIO 7 puede girar hasta 90 grados y posee dos altavoces JBL. | Fuente: Lenovo

Precio y disponibilidad del Lenovo Yoga AIO 7

El nuevo PC de Lenovo también incluye un gran sistema de altavoces JBL de 2x a 5W que puede manejar los tonos graves, además del conector USB-C permite a los usuarios conectar sus computadoras portátiles o teléfonos inteligentes Lenovo para beneficiarse de una pantalla más grande y cargar las baterías.

Otras características incluyen:

Modelos con procesadores AMD Ryzen 7 6800H / Ryzen 5 6600H

Una tarjeta gráfica Radeon RX 6600M con 8GB de VRAM

16GB / 32GB de RAM DDR5

Hasta 1TB de almacenamiento SSD NVMe

Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0

Puertos: 2x USB-C, 2x USB-A, 2x USB 2.0, salida de video DisplayPort, conector GbE, conector combinado de audio.

Fuente de alimentación externa de 170W

Color gris nube

La nueva computadora Yoga AIO 7 estará disponible para finales de junio de 2022 con un precio inicial de S/ 7.298.00 (US$ 1.569.990 / 1.499 euros).

