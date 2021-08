Programas de ofimática gratuitos y legales. | Fuente: Unsplash

Microsoft Office 365 subirá sus precios a partir del 2022, pero no todos los usuarios necesitan de este programa para realizar labores de ofimática en el home office.

Cuáles son las mejores alternativas gratuitas a Microsoft Office 365

Tenemos varias opciones, algunas se descargan y otras requieren que estés siempre en línea.

LibreOffice

Desarrollado por The Document Foundation y es el sucesor espiritual de OpenOffice. Cuenta con Writer (documentos de texto), Calc (hojas de cáculo), Impress (presentaciones), Draw (gráficos con vectores), Base (bases de datos) y Math (edición de fórmulas).

Es compatible con los documentos de Office y permite exportar a PDF. Cuenta con versiones para Windows, Linux y macOS.

Así es LibreOffice. | Fuente: LibreOffice

Pues usarlo gratis en tu negocio, pero no tiene soporte técnico u otros agregados de un producto enfocado a empresas.

Descarga LibreOffice gratis.

Free Office

SoftMaker es un veterano de la industria y FreeOffice es su producto estrella.

FreeOffice tiene programas para documentos (TextMaker), hojas de cálculo (PlanMaker) y presentaciones (Presentations). También tiene compatibilidad con los documentos de Office.

Este es FreeOffice. | Fuente: FreeOffice

Tiene versiones para Windows, Linus y macOS.

Es totalmente gratis para uso personal o en tu negocio. Si quieres opciones como soporte técnico y otros agregados, tendrías que recurrir al producto de pago: SoftMaker Office.

Descarga FreeOffice gratis.

WPS Office

Se trata de una alternativa un poco más ambiciosa. WPS Office es multiplataforma. No solo tiene versiones para macOS, Windows y Linux. También funciona en Android, iOS y en línea.

Sus productos permiten editar documentos (Writer), hojas de cálculo (Spreadsheets) y PDFs (PDF).

WPS Office tiene versiones para varias plataformas. | Fuente: WPS Office

Tiene alta compatibilidad con documentos de Office y Google Docs.

Descarga WPS Office gratis.

Office Online

Sí. Puedes utilizar la suite de Office de manera gratuita, pero necesitas estar siempre en línea.

Necesitarás una cuenta de Microsoft. Entra aquí.

Google Docs

Una alternativa muy conocida que centra la experiencia, también, en usuarios que estén siempre conectados. Funciones más avanzadas para empresas están concentradas en Google Workspace.

Requiere una cuenta de Google. Entra aquí.

Cuánto cuesta y cuánto dura una licencia de Office 365 en 2021

Para el hogar

La versión para el hogar de Office cuesta S/ 219.99 al año para solo un usuario. Esta incluye 1TB de almacenamiento en la nube de OneDrive.

La cuenta Microsoft 365 Familia, recomendada para hasta seis personas, cuesta S/. 289.99 al año. Incluye hasta 6TB de almacenamiento en la nube de OneDrive y funciones de seguridad premium en la aplicación móvil.

Si no quieres pagar una suscripción y gozar de una licencia “eterna”, puedes comprar Office Hogar y Estudiantes 2019 por US$ 149.99.

Office Hogar y Estudiantes 2019 solo contiene tres programas: Word, Excel y Power Point. | Fuente: Microsoft

Para empresas

El plan más básico de Office 365 para empresas incluye Microsoft Teams, One Drive y correo empresarial por US$ 5 mensuales por usuario. Si requieres las apps de Office, deberás pagar el plan Microsoft 365 Empresa Estándar, que cuesta US$ 12.50 mensuales por usuario.

Qué programas tiene el paquete Office 365

El paquete de Office 365 (Microsoft 365) para el hogar incluye Word, Excel, Power Point, OneNote, Outlook, almacenamiento OneDrive y Skype.

Este es compatible en PCs, tablets y teléfonos.

Cómo descargar Microsoft Office 365 para Android

Muchos dispositivos Android ya vienen con Microsoft Office preinstalado, pero si no cuentas con esta app, es fácil descargarla.

Microsoft Office se encuentra gratis en la PlayStore. También es posible descargar individualmente Word, Excel, Power Point y OneNote.

Word en su versión para Android. | Fuente: Microsoft

Estas apps brindan la gran mayoría de sus funciones a los usuarios con cuentas gratuitas, pero brindan características adicionales a los suscriptores de pago.