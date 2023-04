Esta es la RTX 4070 de NVIDIA. | Fuente: RPP

NVIDIA acaba de presentar su tarjeta de video más reciente con la arquitectura Ada Lovelace, la RTX 4070 promete un gran rendimiento incorporando nuevas tecnologías y menor consumo. La probamos y esta ha sido nuestra experiencia con su Founders Edition.

Núcleos CUDA: 5,888

Frecuencia Boost: 2.48 GHz

VRAM: 12GB GDDR6X

Ancho de interface de memoria: 192-bit

Resolución máxima: 4K a 240Hz o 8K a 60Hz con DSC

Puertos: 1 HDMI 2.1a y 3 DisplayPort 1.4a

Conector: Cable PCIe 5.0 con adaptador en la caja a 2 PCIe de 8 pines

PSU recomendado:

Especificaciones de la NVIDIA RTX 4070

Como ya indicábamos, se trata de una tarjeta basada en Ada Lovelace, la cuarta de la serie RTX 40 para ser más precisos.

Luego de las RTX 4090, RTX 4080 y la RTX 4070 Ti, esta llega como una alternativa más asequible costando 599 dólares en los Estados Unidos.

NVIDIA incorpora 5888 núcleos CUDA, con un reloj boost de hasta 2.51 GHz. Los 12GB de VRAM GDDR6X superan a los de la RTX 3080 original de 10GB.

La RTX 4070 incorpora núcleos Tensor de 4ª generación y trazado de rayos de 3ª generación, complementando tecnologías mejoradas como NVIDIA DLSS en su 3ª generación y NVIDIA Reflex.

Para los creadores de contenido hay buenas noticias, con codificación AV1 incorporada.

En esta NVIDIA RTX 4070, tenemos el modelo Founders Edition. Sorprende lo compacta de esta tarjeta, pero el tamaño variará según los modelos de los socios fabricantes.

Experiencia con la RTX 4070

En su presentación NVIDIA apunta a más de 100 cuadros por segundo en resolución 1440P (también conocida como 2K) sin compromisos.

Nosotros también apuntamos a esta configuración. La más reciente encuesta de hardware de Steam revela que ya un 20.72% de gamers consultados utiliza esta resolución, cada vez más en alza.

Comparamos a la RTX 4070 con la RTX 3070, RTX 3070 Ti y la RTX 4070 Ti.

En Watch Dogs Legion observamos claramente el salto generacional, con los mínimos de la RTX 4070 mayores que el promedio de lo que nos ofrece la RTX 3070.

Cuadros por segundo. Más es mejor. | Fuente: RPP

FarCry 6 es aún más clara la diferencia, donde se mantiene la promesa de los más de 100 cuadros por segundo.

Cuadros por segundo. Más es mejor. | Fuente: RPP

Cyberpunk 2077 no es el juego más ligero, pero con DLSS logramos muy buenos números con DLSS en “Calidad” utilizando la configuración de Ray Tracing “Medium”.

Cuadros por segundo. Más es mejor. | Fuente: RPP

En este juego podemos aprovechar la tecnología de Frame Generation, propia de las tarjetas RTX con Ada Lovelace, superando sin problemas los 100 cuadros por segundo.

Cuadros por segundo. Más es mejor. | Fuente: RPP

En Horizon Zero Dawn llegamos a un techo artificial de 120 cuadros por segundo, pero la historia se cuenta en los mínimos de 1%. Acá se vuelve a ver el salto generacional de la RTX 4070.

Cuadros por segundo. Más es mejor. | Fuente: RPP

En el ya no tan nuevo Shadow of the Tomb Raider, la RTX 4070 Ti se dispara, utilizando una configuración Ultra con RT en “Medium”. Igual, la RTX 4070 mantiene una gran distancia con la anterior generación.

Cuadros por segundo. Más es mejor. | Fuente: RPP

El diseño de la RTX 4070 Founders Edition se muestra eficiente al manejar el calor, en Cyberpunk 2077 la exigimos bastante y no llega a los 70°C. Esto anticipa que podremos ver modelos compactos de socios fabricantes que no tendrán ningún problema con temperaturas.

Lo mismo se puede hablar del consumo. El salto a un proceso de 5 nanómetros hace que la RTX 4070 logre un rendimiento comparable al de una RTX 3080 sin pasar los 200W.

La RTX 4070 Founders Edition maneja muy bien las temperaturas. | Fuente: RPP

El consumo de energía de la RTX 4070 también es destacable. | Fuente: RPP

NVIDIA RTX 4070: ¿Vale la pena?

Es claro el salto generacional, pero el gamer que se hizo con una RTX 3070 o superior en los últimos años todavía puede estar tranquilo a menos que quiera disfrutar de Frame Generation y otras tecnologías en su versión más reciente.

La RTX 4070 Founders Edition de NVIDIA mantiene el diseño de reloj de arena con dos ventiladores. | Fuente: RPP

En cambio, si todavía te mantienes en la serie GTX 10 o la serie RTX 20, la RTX 4070 se perfila como una muy buena sucesora, especialmente si apuntas a jugar en 1440P en un monitor de alto refresco o incluso 4K haciendo algunos ajustes, básicamente lo que nos brindó en la generación pasada la RTX 3080, pero a un precio de lanzamiento menor y con un consumo más eficiente de energía.

Vale recordar que tecnologías como NVIDIA Reflex para menor latencia (especialmente en juegos FPS), NVIDIA RTX Superresolución (para mejorar con IA videos en calidad menor), NVIDIA Broadcast y demás aportan ese extra a la hora de decidir tu siguiente tarjeta de video.

Equipo de prueba:

Placa AsRock X670E Taichi

Procesador AMD Ryzen 9 7950X

AiO T-Force Siren GD360 de TeamGroup

32GB (16GBx2) RAM T-Force Deltaα a 6,000 MHz