El Exos X20 de Seagate. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

Solemos probar dispositivos de almacenamiento más rápidos. El año pasado vimos cómo un SSD NVMe Gen 4 puede sobrepasar sin problemas velocidades de lectura de 7,300 MB/s.

Pero hay otro segmento al que no prestamos mucho la atención probablemente porque está pensado más en el uso empresarial: almacenamiento amplio para tus archivos pesados e incluso crear tu propia nube.

Así es que afrontamos este review: este es el Exos X20 de Seagate.

El Exos X20 de Seagate está pensando principalmente en soluciones empresariales. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

El Exos X20 tiene la friolera de 20TB y está pensado para centros de datos, pero esto no lo hace incompatible con hardware de “mortales”.

Se trata de un disco duro SATA que pesa poco menos de 700 gramos y por su naturaleza y uso no viene en un empaque común para anaqueles. Una caja llena de empaques para evitar que sufra daños nos reveló este disco duro en una bolsa antiestática y es lo más lógico: la mayoría de quienes los compra los adquiere por docenas o más.

El Exos X20 en una bolsa antiestática. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

El Exos X20 es un disco con gran fiabilidad con un tiempo medio entre fallas (MTBF) de 2.5 de millones de horas, lo que asegura que los datos que guardes en él estén a salvo.

A pesar de ser un disco duro “pesado”, tiene velocidades que no decepcionan con escrituras y lecturas que pasan los 280 MB/S.

Convertí el Exos X20 en mi unidad de almacenamiento compartido en la red, a la que puedo acceder fácilmente en el hogar gracias a mi red mesh Wi-Fi.

Pero le sacarás mejor provecho si lo usas en un NAS (es uno de mis planes), donde podrá convertirse en tu propia nube y hacer de un servidor multimedia para alojar una librería a la que se puede acceder desde otros dispositivos vía Plex.

También servirá una PC vieja que no uses, aunque no será tan eficiente en el consumo energético tener otra PC siempre prendida.

Probamos una versión con conector SATA, el cuál es compatible con la mayoría de sistemas. Hay otra versión del Exos X20 con conector SAS. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

¿Vale la pena?

El Exos X20 probablemente será overkill para el usuario de a pie que quiere un poco más de almacenamiento.

Definitivamente no conviene como un disco de arranque con opciones SATA SSD y NVMe más asequibles, pero es una gran alternativa como un banco para datos que consideres importantes.

Y si lo quieres específicamente para un NAS, Seagate también tiene la línea Iron Wolf como alternativa.

El Exos X20 te servirá más como un banco de datos, pero si necesitas constante lectura y escritura, iría por un Iron Wolf.