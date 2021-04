Instagram anunció la inclusión de una herramienta contra el contenido inapropiado | Fuente: Unsplash

Lidiar con el odio y el contenido hiriente en Internet no es fácil, y menos en un momento en el que la ansiedad y la depresión afloran en tiempos de pandemia. Por años, las redes sociales han buscado mejorar sus algoritmos de detección, pero no ha sido una labor sencilla. Para profundizar en la estrategia, Instagram ha propuesto un método más radical: una carpeta oculta con mensajes incómodos.

"Entendemos el impacto que el contenido abusivo, ya sea racista, sexista, homofóbico o cualquier otro tipo de abuso, puede tener en las personas. Nadie debería tener que experimentar eso en Instagram", señala la red en un post. "Pero combatir el abuso es un desafío complejo y no hay un solo paso que podamos dar para eliminarlo por completo. Por ejemplo, sabemos que muchos en nuestra comunidad, en particular las personas con más seguidores, se han enfrentado a abusos en su bandeja de entrada de solicitudes de DM por parte de personas a las que no siguen."

Instagram esconderá las solicitudes de mensajes con contenido inapropiado | Fuente: Instagram

Esta solución de Instagram aun no está habilitada para los usuarios finales, pero el planteamiento es simple y se centra, básicamente, en las solicitudes de DM. Casi nunca recibimos mensajes de odio y ofensivo por parte de amigos cercanos – ojo, casi nunca -, así que este trabajo de depuración desde las solicitudes nos evitará sorpresas desagradables.

Esta herramienta deberá ser activada manualmente para poder añadir las palabras claves que no queremos ver en mensajes nuevos. Al llegar una solicitud de DM con algún apalabra clave, automáticamente será bloqueada y derivada a la carpeta oculta.

Además podremos bloquear al usuario que envía ese mensaje sin aceptar su solicitud | Fuente: Instagram

Esta solución no solo añade tus propios términos, sino también algunos establecidos por la misma Instagram. Sin embargo, podrás acceder a la revisión de esos mensajes, y la palabra que no desees leer aparecerá cubierta hasta que decidas revisarla. Luego, podrás reportar el mensaje o bloquear al usuario.

De momento, no hay novedades sobre el desarrollo de una solución para adolescentes, tras una serie de críticas recibidas por Facebook tras el anuncio. Además, la privacidad de la red social de Mark Zuckerberg sigue bajo observación tras la filtración de 533 millones de cuentas.