Las imágenes se han viralizado en las redes sociales. | Fuente: Facebook.

Perú está en un momento crítico. El presidente Martín Vizcarra, en coordinación con sus ministros, decretó un estado de emergencia desde este 16 de marzo por el periodo de 15 días para evitar el contagio de coronavirus. Esta medida obliga a las personas a no salir de sus casas a menos que sea para ir a un centro de salud o de abastecimiento de comida. Sin embargo, hay gente en la calle incumpliendo el decreto supremo.

Sin embargo, en imágenes que vienen dando vuelta en las redes sociales, un policía subió -con voz de mando- a un bus para concientizar a los vecinos sobre la importancia de permanecer en cada uno de sus domicilios.

“Si ustedes no toman conciencia, este virus se va a propagar y no van a ser las 71 personas van a ser más. Se quiere su colaboración, son 15 días señores que se está diciendo que se queden en su domicilio. La realidad acá es diferente, acá si ustedes no trabajan no comen, pero la situación se puede empeorar si ustedes no concientizan”, se puede escuchar en el video.

El ministro del Interior, Carlos Morán, anunció que las personas que no acaten esta cuarentena serán intervenidas y llevadas a la comisaría. Por su parte, la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, confirmó este lunes que los casos de contagiados por COVID-19 se elevaron a 86 a nivel nacional.

