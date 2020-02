Este grupo de personas fue evacuada luego de estar de visita por Wuhan. | Fuente: Composición

140 rusos que se encuentran en cuarentena en un bosque remoto de Siberia tras ser evacuadas de Wuhan, lugar donde se originó el coronavirus, están transmitiendo al mundo entero cómo es su confinamiento en las instalaciones médicas mediante sus redes sociales.

Ya que la Guardia Nacional rusa les ha ordenado no salir de sus habitaciones durante dos semanas, los sospechosos están “matando el tiempo” a través de sus cuentas de Instagram y TikTok.

En las redes sociales, estas personas están realizando sesiones de preguntas y respuestas en vivo, recorridos en video de sus habitaciones y filman sus rutinas de entrenamiento.

Pavel Lichman, por ejemplo, es una modelo que ha estado publicando videos de comedia. Contó a The Guardian cómo es la situación: “La cuarentena es bastante fácil y fácil. Lo único es que no se nos permite entrar en contacto con las personas que están en las habitaciones vecinas. No salimos de nuestras habitaciones. Nos traen comida. Los médicos vienen a examinarnos: controlan nuestras temperaturas, inspeccionan nuestras gargantas y miden la cantidad de oxígeno en nuestra sangre”.

Varios de ellos lucen su traje desinfectado como su “ícono de moda”.

Los evacuados rusos están en un bosque a 30 kilómetros de la ciudad de Tyumen, una ciudad al oeste de Siberia. Están advertidos: si salen de sus habitaciones y tienen contactos con otras personas, serán puestas en cuarentas otras dos semanas.

