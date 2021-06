El expresidente no cuenta con ninguna cuenta en redes sociales mundiales debido a las sanciones. | Fuente: AFP | Fotógrafo: MANDEL NGAN

El blog creado por el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido cerrado permanentemente un mes después de su creación.

El blog, llamado From the desk of Donald J. Trump, fue cerrado al ser “solo un auxiliar de los esfuerzos más amplios” en los que está trabajando el equipo del exmandatario, señaló su asesor, Jason Miller.

Este blog había sido creado en medio de la decisión de la Junta de Supervisión de Facebook para eliminar la sanción que tenía la cuenta de Donald Trump por “apología a la violencia” en el país norteamericano.

Busca un nuevo frente

Trump fue excluido de Facebook y Twitter en enero después de que estalló un motín mortal de derecha en el Capitolio de los Estados Unidos cuando los legisladores estaban listos para certificar a Joe Biden como presidente. Poco después de la prohibición, Trump anunció que lanzaría su propia plataforma de redes sociales competidora.

Cuando se lanzó el blog el mes pasado, Miller tuiteó que el "sitio web es un gran recurso para encontrar" las últimas declaraciones de Trump, pero que no era su "plataforma de redes sociales" prometida desde hace mucho tiempo.

Hasta el miércoles, la oficina de Trump no tenía nuevos detalles relacionados con la plataforma. El mes pasado, The Wall Street Journal informó que Trump ha entablado conversaciones con plataformas como CloutHub y FreeSpace para convertirse en su nueva plataforma de mensajería favorita.

El mes pasado, NBC News informó que el blog obtuvo solo 212.000 interacciones en total, una tasa de interacción mucho más baja que los tuits del ex presidente.

