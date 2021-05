La escasez de gasolina en estaciones de servicio en Estados Unidos, producto de un ciberataque, ha ocasionado caos en el país de Norteamérica.



Una docena de estados de la costa este de Estados Unidos, desde Florida a Virginia, declararon estado de urgencia.

El cierre del oleoducto Colonial Pipeline tras el ciberataque hizo efecto en las redes sociales y foros.

Algunas fotos y videos muestran a acaparadores de combustible, llevándoselo en galoneras e incluso bolsas.

Such stupidity will certainly cause a gas shortage. This should be a crime. pic.twitter.com/nJJSRmqyez — Ricky Davila (@TheRickyDavila) May 12, 2021

Tell us there’s a gas shortage without telling us there’s a gas shortage



We’ll go first



pic.twitter.com/9CahbgWxdX — Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) May 12, 2021