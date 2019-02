Mark Zuckerberg y Facebook en la mira del Parlamento Británico | Fuente: AFP

Tras 18 meses de investigación sobre el rol de Facebook en la distribución de noticias falsas, el Comité de Deportes, Medios de comunicación, Cultura y Entornos Digitales (DCMSC) del Reino Unido ha presentado un informe en el que llama a una urgente regulación de la red social fundada por Mark Zuckerberg, quien fue acusado de tratar con “desprecio” al Parlamento Británico.

El informe solicitó la creación de un organismo independiente que actúe fuera de Facebook que pueda eliminar el contenido dañino o ilegal, e increpa a Zuckerberg por negarse a presentar pruebas al comité hasta en tres ocasiones. "Al elegir no presentarse ante el Comité y al no responder personalmente a ninguna de nuestras invitaciones, Mark Zuckerberg ha mostrado desprecio hacia nuestro Comité y el 'Gran Comité Internacional' con la participación de miembros de nueve legisladores de todo el mundo", se menciona en el documento de 110 páginas.

Zuckerberg ha declinado participar hasta en tres veces en reuniones convocadas por el DCMSC | Fuente: House of Commons

El presidente de DCMSC, Damian Collins, ha sido un duro crítico de las capacidades directivas de Zuckerberg, y en enero lo invitó a comparecer ante el organismo en un artículo de opinión publicado en The New York Times. Collins no dejó de criticar al magnate tecnológico después de la publicación del informe. "Incluso si Mark Zuckerberg no cree que sea responsable ante el Parlamento del Reino Unido, sí lo es ante los miles de millones de usuarios de Facebook en todo el mundo. La evidencia descubierta por mi Comité muestra que todavía tiene preguntas que responder, pero continúa esquivándolas, negándose a responder a nuestras invitaciones directamente o enviando representantes que no tienen la información correcta", dijo Collins en un comunicado.

La respuesta de Facebook al informe del comité no incluyó ninguna referencia directa al ataque personal a Zuckerberg. "Compartimos las preocupaciones del Comité sobre las noticias falsas y la integridad de las elecciones, y nos complace haber realizado una contribución significativa a su investigación durante los últimos 18 meses, respondiendo a más de 700 preguntas y colaborando hasta con pruebas aportadas por cuatro de nuestros ejecutivos más importantes", dijo Karim Palant, jefe de políticas públicas de Facebook en Reino Unido.