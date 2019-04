Virus Morghulis: cuidado con los enlaces de torrent esta última temporada | Fuente: HBO

“Game Of Thrones” es una serie muy popular, y esta última temporada está generando demasiada ansiedad entre los fanáticos tras dos años esperando a que “llegue el Invierno”. Esta popularidad evidente genera una necesidad enorme por ver cada capítulo de cualquier manera, incluso apelando a métodos ilegales como la descarga por Torrent o portales de streaming. Esta práctica, en palabras de la compañía de antivirus Kaspersky Labs, ayuda a que algunos hackers esparzan malware en diferentes dispositivos.

Un estudio global desarrollado por la firma, utilizando 31 de los shows más populares de la TV en los dos últimos años, pone a “Game Of Thrones” como la serie con mayor nivel de episodios infectados en la red. En general, la serie representó el 17 por ciento de todo el contenido pirateado infectado en 2018, con 33 tipos y 505 familias diferentes de amenazas escondidas detrás del título.

Estas son las series más afectadas con malware | Fuente: Kaspersky Labs

En total, 20,934 usuarios sufrieron un ataque relacionado con la serie de HBO, a pesar de ser el único programa de televisión en la lista de Kaspersky Lab que no lanzó nuevos episodios en 2018. "Winter Is Coming", el primer episodio del programa fue el más utilizado por los ciberdelincuentes. De hecho, los primeros y últimos episodios de cada temporada de “Game Of Thrones” analizados por Kaspersky Lab, resultaron ser los más peligrosos, ocultando la mayor cantidad de archivos maliciosos y afectando a la mayoría de los usuarios.

Se encontró que los ataques de troyanos eran los más comunes, con amenazas que a menudo se ocultaban en los accesos directos descargados a través de un torrente o correo electrónico, con adware y descargadores que también se encontraban en los primeros lugares en la lista de amenazas.

La última temporada de la serie se emitirá el 14 de abril en HBO | Fuente: HBO

Para el inicio de la última temporada, Kaspersky Lab espera que surjan una serie de nuevas amenazas, y está instando a los usuarios de todo el mundo a mantenerse vigilantes. Aconseja a los usuarios prestar mucha atención a la autenticidad del sitio web, comprobar que las extensiones de archivo son legítimas y tener cuidado al hacer clic en los enlaces y descargas usando torrents.

“Podemos ver claramente que los distribuidores de malware explotan programas de televisión que tienen una gran demanda en sitios web pirateados: estos son generalmente dramas o series de acción promovidos activamente. El primer y último episodio, que atraen a la mayoría de los espectadores, probablemente corren mayor riesgo de falsificación maliciosa. Los estafadores tienden a aprovecharse de la lealtad y la impaciencia de las personas, ofreciendo material completamente nuevo para descargar pero que en realidad es una ciberamenaza. Teniendo en cuenta que la temporada final de Game of Thrones comienza este mes, nos gustaría advertir a los usuarios que es muy probable que haya un aumento en la cantidad de malware haciéndose pasar por nuevos episodios de este programa”, dijo Anton V. Ivanov, investigador de seguridad en Kaspersky Lab.