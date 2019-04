Empiezan las actividades relacionadas por el estreno de la octava temporada de "Game of Thrones". | Fuente: HBO

En solo dos semanas, terminará la espera para los fans de "Game of Thrones". Ellos conocerán el final de la serie de HBO y sabrán quién se sentará (¿Jon, Dany, Cersei?) en el Trono de Hierro. Para calentar motores, en abril se realizarán una serie de actividades relacionadas al mundo creado por George R.R. Martin.

El Británico dedicará dos actividades para los fans de los Stark, Targaryen y Lannister. Se trata de una serie de conversatorios y un ciclo de conciertos, llamado "Game of Thrones – The final season", para recordar los mejores momentos de las siete temporadas del drama fantástico, previo al estreno de la octava y última entrega.

La última temporada de "Game of Thrones" se estrena el 14 de abril. | Fuente: HBO

CONVERSATORIOS

Para entender mejor el mundo de Westeros, se realizarán dos charlas donde se abordarán diferentes temas como las intrigas políticas del mundo creado por George R.R. Martin, además de analizar las teorías sobre el final de la serie de HBO

El primero de los conversatorios, que realizará el Británico, se enfocará en los héroes, las gestas y la política que rodean la saga y estará a cargo de Mariana León Chávez, licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica. La segunda charla será un intercambio y debate de teorías sobre el final de "Game of Thrones" a cargo de la comunidad Geekeados.

Fechas:

Lunes 8: Valar Morghulis. Santo y seña para adentrarse en un universo de hielo y fuego. Los héroes, las gestas y la política y que rodean la saga.

Lunes 15: Game of Thrones: un final de hielo y fuego. Debate e intercambio de teorías en un conversatorio ameno donde todos podrán compartir sus ideas sobre el final de la serie.

Lugar: Auditorio Miraflores (Jr. Bellavista 531).

Hora: 7:30 p.m.

Ingreso gratuito. Capacidad limitada.

El cuarteto de cuerdas, Coplas, ofrecerá una serie de conciertos en las sedes del Británico. | Fuente: Británico

CONCIERTO

Los fans de "Game of Thrones" podrán revivir los mejores temas musicales que han acompañado a los personajes del drama de HBO con el concierto "Game of Thrones: The final season".

El cuarteto de cuerdas, Coplas, será el encargado de trasportar a los fans hasta el mundo de Westeros con un repertorio que incluirá los "Goodbye Brother", "A Lannister Always Pays his Debts" y "Dracarys".

Fechas y lugar:

Jueves 4: Auditorio San Borja (Javier Prado Este 2726).

Lunes 8: Auditorio San Miguel (La Marina 2554).

Jueves 11: Auditorio Los Jardines SMP (Alfredo Mendiola 1200).

Lunes 15: Auditorio Surco (Caminos del Inca 3581).

Lunes 22: Auditorio Miraflores (Jr. Bellavista 531).

Miércoles 24: Auditorio SJL (Próceres de la Independencia 1531).

Jueves 25: Auditorio Pueblo Libre (Bolívar 598).

Hora: 7:30 p.m. en todas las fechas.

Ingreso gratuito. Capacidad limitada.

¿QUÉ SE SABE DE LA ÚLTIMA TEMPORADA?

Los productores ejecutivos David Benioff y D.B. Weiss y los protagonistas revelaron algunos detalles sobre la temporada octava y última temporada de "Game of Thrones". "El alcance de esta temporada [final] definitivamente supera cualquier cosa que hayamos intentado antes", aseguró Benioff.

Por otro lado, Weis señaló: “la historia ya no se trata de quiénes son los padres de Jon. Se trata de lo que sucede cuando Jon se entera”.

Richard Plepler, director ejecutivo de HBO, relevó haber visto los últimos seis episodios dos veces y los considera como "seis películas".

ESTRENO "GAME OF THRONES"

Fecha: Domingo 14 de abril, a las 8 p.m.

Canal: HBO.