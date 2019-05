Daenerys se convirtió en la imagen de Starbucks sin darse cuenta. | Fuente: Twitter

La cadena internacional de cafeterías Starbucks se pronunció luego de que uno de sus vasos apareció por accidente en el cuarto episodio de la temporada final de Game of Thrones, llamado “The Last of the Starks”.



“Para ser sinceros, estamos sorprendidos de que no ordenó un ‘Dragon Drink’”, indicó la cuenta oficial de Starbucks, que ha aprovechado la aparición no planeada.

TBH we're surprised she didn't order a Dragon Drink. — Starbucks Coffee (@Starbucks) 6 de mayo de 2019

¿Y qué es el ‘Dragon Drink’? Una bebida secreta del menú de Starbucks que pasará a ser un elemento permanente de su oferta en Estados Unidos y Canadá luego de que la empresa recibió un aluvión de publicidad no premeditada.

La llamada ‘bebida de dragón’ es una mezcla de mango, pitahaya (conocida como fruta del dragón), crema de coco y hielo.