"Gastó casi $4000": Padres no pueden controlar los gastos de sus hijos en videojuegos

Después de reportar un caso en el cual un niño casi vació las cuentas bancarias de sus padres en comprar jugadores para el videojuego FIFA, la BBC pidió a sus lectores que compartiesen con ellos alguna historia sobre la falta de control de sus hijos con las microtransacciones.

Mi hijo de 16 años gastó casi £2,000 en el juego EA's NBA Bastketball. Utilizó mi tarjeta de crédito una y otra vez y no me di cuenta hasta que me notificaron un pago rechazado. Él había accedido a mi cuenta mediante Google Play.

EA no me ha respondido y Google Play tiene un disclaimer acerca de niños usando las cuentas bancarias de sus padres sin el permiso de sus padres. Mi hija tuvo que usar sus ahorros para la universidad para pagar la cuenta y esto ha causado un gran daño a mi familia.