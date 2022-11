Ibai Llanos es uno de los streamers de habla hispana más populares y estaría pensando en mudarse a YouTube tras el fin de su contrato con Twitch. | Fuente: Twitch/Ibai

Ibai Llanos, uno de los streamers más populares de España y de toda Hispanoamérica, reveló que su contrato de exclusividad con Twitch ha terminado y que está evaluando seriamente entre renovar su alianza con la plataforma morada o mudarse a uno de sus competidores directos: YouTube.

En su más reciente transmisión en vivo, Ibai comunicó a sus seguidores que ya ha tomado una decisión respecto a su permanencia en Twitch y la describió como la correcta. Tras estar por largo tiempo en la plataforma morada propiedad de Amazon, la celebridad de Internet habló sobre su posible nuevo hogar y, por todo lo que comentó respecto a él, parece que tiene muy en claro sus prioridades para esta nueva etapa que se avecina.

¿Ibai dejará Twitch y se mudará a YouTube?

En el directo del pasado 16 de noviembre, Llanos habló con su audiencia para discutir una variedad de temas. Entre ellos, se encontraba el fin de su contrato con Twitch y la evaluación de alternativas para streamear de ahora en adelante.

“Por cierto, tomé una decisión ya. Decidí en qué plataforma voy a streamear, amigos. A ver, os voy a ser sincero. Aunque vaya contra mis intereses, sólo hay dos posibilidades: YouTube y Twitch. El resto, amigos, ni de coña. Lo siento mucho. Obviamente Twitch es la mejor plataforma para streamear en base a lo que es el chat y la comunidad que tenemos aquí, aunque hay otras muchas cosas de Twitch que no me gustan”, comenzó Ibai.

"No pensemos en los récords ni en los viewers ni ostias. Pensemos en lo que es la plataforma en sí y en la pasta que paga cada una, vayamos a ser sinceros. En base a eso he tomado una decisión. No voy a hacer ni vídeo ni ostias. Lo podría decir en un streaming y ya está. No tengo nada pensado. Pero sé dónde streamearé los próximos años. Ha sido una tranquilidad para mí... Yo creo que he tomado la decisión correcta", dijo el streamer.

Si se da la migración de Ibai a YouTube ya explota todo Twitter 💥



Además podrá haber posiblemente una sesión de Bruno en el "CONSULTORIO DE IBAI"



*NO QUIERO MUFAR PERO HAY ESPERANZA* pic.twitter.com/mVkcDGh5RO — ֆ∆🥃 (@Sunglas_) November 16, 2022

Un nuevo hogar para Ibai

Si bien Ibai Llanos ha preferido dejarlo todo en el campo de la especulación y no confirmó nada, sus declaraciones dejan en evidencia que está muy entusiasmado con la posibilidad de mudarse a YouTube. No obstante, el streamer acumula unos 11 millones de seguidores, 2 millones de suscriptores y 2 mil millones de visitas en su canal de Twitch por lo que ha optado por no tomar a la ligera una decisión tan trascendental como mudarse.

El influencer también ha organizado una amplia variedad de eventos en conjunto con Gerard Piqué, ex futbolista del FC Barcelona, ya que es su amigo y socio así como también con Twitch para España y otras regiones de habla hispana. Uno de los más recientes fue el Balloon World Cup 2022, también conocido como la segunda edición del Mundial de Globos.

MUNDIAL DE GLONOS 2022.



CADA RETUIT LO AGRADEZCO CON EL CORAZÓN.



VAMOS A ELLO.https://t.co/cL2WMcjsI6 pic.twitter.com/L8IT77qFNB — Ibai (@IbaiLlanos) October 27, 2022

