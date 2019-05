Estas recomendaciones te ayudarán a ganar más seguidores en Instagram | Fuente: RPP

Una de las redes más populares de los últimos años es Instagram. Luego de ser adquirida por Facebook, pasó de ser una red social de fotografía a una de verdadero intercambio de información. Incluso se ha vuelto un canal regular de información en esta parte del mundo, junto a WhatsApp, según un informe del Instituto Reuters. Sin embargo, son muchas las personas que aun intentan ganar más seguidores y tener mayor cantidad de influencia.

Para lograr tener una mayor exposición de tu perfil, y mejorar tu presencia en esta plataforma, te recomendamos estas 10 acciones sencillas. Si bien no es necesario seguir todas las indicaciones propuestas, busca las que mejor se adapten a tu rutina.

Añade elementos en la descripción de tu biografía, como ubicación y página web | Fuente: RPP

Define qué quieres comunicar. Si bien tienes la libertad absoluta de publicar lo que desees – salvo contenido que atente contra intereses de la comunidad -, es importante que definas el propósito de tu cuenta: temas personales, viajes, actividades de fin de semana, prueba de comida. Definir el rumbo de tus publicaciones te ayudará a desarrollar el propósito de tu perfil. SI bien podrás generar espacios para contenido off topic – publicaciones que no encajen con tu perfil -, es importante mantener la temática de tus posts.

Participa en conversaciones populares. Al definir tu temática, podrás descubrir cuentas similares o afines. Algunas de ellas contarán con miles de seguidores, por lo que te recomiendo seguirlas, y participar en los comentarios. De esa manera, tu cuenta tendrá visibilidad y los otros seguidores de ese perfil podrán acceder más fácilmente a tu contenido.

Aprovecha tu bio. Seguramente es el espacio menos explotado, y sobre el que más atención deberíamos poner. Es oportunidad para colocar accesos a otras cuentas, definir nuestro estilo, contar quiénes somos y qué queremos.

Sé multiplataforma. Publica tu contenido desde Instagram a otras redes, como Twitter o Facebook. Así, más personas verán tu contenido y podrán establecer una ruta más sencilla a tu perfil. Para mejorar el uso en varias cuentas, puedes usar servicios como IF – antes IFTTT – en donde la publicación es automática.

Los hashtags. Para empezar, no abuses de ellos. En la descripción de tu foto o video, evita colocar demasiados HT, porque podría parecer spam ante el algoritmo de Instagram. Procura no usar aplicaciones de terceros para el uso de hashtags, pues éstos priorizan algunos que no te ayudarán a posicionar tu contenido de manera orgánica. Trata de desarrollar tus propios HT apelando a resortes emocionales asociados a tu publicación, como #YoSeCuantasPapitasComisteElVeranoPasado o algo que llame la atención y sea un poco pegajoso. Seguramente no será replicado de manera sencilla, pero un HT de ese tipo llama la atención sin duda.





Mejora la calidad de tus fotos y vídeos para que más gente descubra tu perfil | Fuente: RPP

No ruegues por seguidores. Así como no deberías usar muchos HT, tampoco deberías pedir que te sigan como favor. Algunas cuentas usan el HT #Follow4Follow o similares para anunciar que estamos dispuestos a seguir a cualquiera que nos siga. Este tipo de súplicas no llevan a nada, pues devalúan la relación entre el creador de contenidos y los seguidores. Bajo esa premisa, ya no interesa el contenido que coloques.

Juega con contenido local. Publicar una foto de un plato de comida está bien, pero si referencias al restaurante por geolocalización usando “Agregar ubicación”, tu publicación tendrá más vistas. Incluso, hay algunos administradores de cuentas que utilizan las fotos geo referenciadas para hacer publicidad de su negocio, pero añaden en los créditos las cuentas que publicaron la foto. En la medida de lo posible, menciona el lugar.

Usa los recursos. Así como el lugar, hay otros recursos en Instagram. El carrusel de fotos, por ejemplo, es una excelente posibilidad para poner una tira de fotografías de un tema específico, sin abusar del espacio en la aplicación. Publicar stories, contestar los mensajes privados de tu comunidad, revisar la estadística y el alcance de tus posteos es importante.

No bajes el estándar. La mejor publicación en tu perfil de Instagram siempre debe ser la siguiente. Si tus fotos mantienen un nivel de pulcritud, una buena edición y un mensaje claro en la descripción, en poco tiempo te harás notar.

Llamada a la acción. Deja una pregunta, provoca el comentario, invita a la difusión de tu contenido. Siempre déjale tarea a tu comunidad. Una simple invitación a la respuesta o al etiquetado de un amigo, ayuda a que tu perfil despierte interés.

