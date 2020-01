Adam Mosseri, CEO de Instagram, fue otra víctima del peligroso swatting. | Fuente: Composición/Getty Images/SWAT

Tal parece que la broma pesada más peligrosa no es ajena a los grandes ejecutivos de compañías importantes. Adam Mosseri, CEO de Instagram y empleado por largo tiempo de Facebook, reveló que fue víctima de un atacante anónimo de Internet que lo acusó de un falso secuestro en su vivienda ubicada en San Francisco en noviembre del año pasado.

De acuerdo con lo mencionado durante una entrevista con The New York Times, esta acción provocó que un grupo SWAT apareciera en la vivienda de Mosseri dispuesto a atacarlo pero, por fortuna, no pasó a mayores.

El swatting se ha vuelto una práctica más común debido a la facilidad con la que el atacante puede permanecer en el anonimato de la Internet. | Fuente: New York Times/Sarah Mazzetti

Esta práctica conocida como swatting consiste en llamar a la Policía para acusando falsamente a una persona de estar cometiendo algún crimen para que, sin previo aviso, irrumpa en la vivienda de dicha persona. A pesar de que puede sonar gracioso, esta broma pesada ya ha cobrado la vida de decenas de personas.

El caso más emblemático relacionado al swatting es el de Wichita ocurrido en 2017. En dicho suceso, Casey Viner llamó al SWAT fingiendo que le había disparado a su padre en la cabeza y mantenía secuestrados a su madre y hermano a punta de pistola. El joven brindó una dirección falsa a modo de broma, lo que terminó con la muerte de Andrew Finch, un inocente padre de familia al que el escuadrón disparó apenas abrió la puerta de su casa.

Tal y como indica la información de la entrevista, esta práctica se ha vuelto más común en el Bay Area de San Francisco y Seatle, ciudades en las que se encuentran las viviendas de un gran número de ejecutivos de compañías tecnológicas. El reporte indica que los ataques tienen especial fijación en empleados de Facebook.

La navegación de estos ‘bromistas’ a través de la Dark Web les permite conseguir las direcciones y otros datos personales de estos empleados por lo que se cree que los ataques son una forma de represalia ante las políticas de la compañía por combatir la creación de cuentas falsas en sus plataformas.

