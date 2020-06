Hombres utilizaron Instagram para vender bebés. | Fuente: Unsplash

Tres hombres fueron arrestados en Irán por presuntamente vender dos bebés a través de Instagram.

El jefe de policía de la capital Teherán indicó que habían comprado dos bebés por US$ 500 y querían revenderlos por una suma entre US$ 2 mil y US$ 5 mil, informó la BBC.

Los policías fueron alertados de anuncios que ofrecían el ilegal servicio en Instagram, indicaron medios locales.

En total encontraron hasta 15 páginas en la red social, desde las cuales pudieron rastrear a los dos bebés y a los hombres que querían venderlos.

Uno de los hombres arrestados aseguró que “iba a ayudar a los bebés a tener un mejor futuro”.

