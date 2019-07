El pasado martes el servicio sufrió otra caída. | Fuente: Instagram

Nuevamente ha sucedido. El servicio de la red social Instagram volvió a presentar problemas en la semana durante la mañana del viernes 19 de julio.

De acuerdo con múltiples reportes, el refresco de publicaciones no estaba funcionando. Asimismo, no se podía visualizar las historias y algunos usuarios no podían iniciar sesión.

Según Down Detector, esta caída se produjo desde las 9:30 de la mañana hasta las 10:15, acentuándose en Norteamérica y Sudamérica.

Para fortuna, los reportes están disminuyendo paulatinamente.



