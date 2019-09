Instagram Stories ya tiene música en Perú | Fuente: RPP

La espera terminó. Desde ahora, los peruanos podemos usar música en las historias de Instagram, una de las herramientas que faltaban habilitar en la más reciente actualización de la plataforma de imágenes. Esta versión integra a suite completa de construcción de historias de 15 segundos para añadir a fotos y videos desde el modo “historias”.

¿Cómo puedo usar esta nueva herramienta?

Lo que debes hacer es descargar la versión más reciente de la aplicación en el Play Store y App Store. Una vez que lo hiciste, ingresa a la aplicación y ve a “Historias”. Para usar este plug-in, te recomiendo grabar tu historia primero o capturar la foto.

Una vez que la tengas, desliza hacia arriba para buscar los elementos a agregar. Sí, en la misma parte de donde sacas los GIFS, emojis y la ubicación está el apartado “Música”.

Al darle clic, te vas a encontrar con una pestaña de música dividida entres columnas: canciones populares, temas basados en estados de ánimo y géneros. En la parte superior tendrás una barra de búsqueda.

Ojo que no vas a encontrar todo, solo un buen puñado de canciones. Al escoger la que necesitas, esta canción se integra a tu historia, y aquí viene lo divertido:

Este apartado te permite, en la parte inferior, escoger una sección específica de canción.

Además, tenemos varios diseños y un apartado de letras. Esto es muy útil para generar un clip dinámico que muestre la letra sobre la imagen. Puedes cambiar el tipo de letra y optar por un cover art simple con la portada de la canción.

No hay problema de copyright – o no debería haberlos – pues la plataforma aloja las canciones. Una vez que estás a gusto con el producto, publica como historia y aparecerá en tu carrusel. Y, a partir de ahora, es molesto letrero de “esta función no está disponible en tu región” es cosa del pasado.