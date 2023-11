MrBeast: Los mayores actos benéficos del popular youtuber

El youtuber Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, es el creador de contenidos más famoso de toda la plataforma, con más de 206 millones de suscriptores hasta la fecha. Gran parte de su éxito, además de dar grandes cantidades de dinero a sus seguidores, es realizar actos de filantropía que benefician a miles de personas.

A través de su propio canal dedicado llamado Beast Philanthropy, el norteamericano “aprovecha el poder de las plataformas de redes sociales y recaudar fondos para aliviar el hambre, la falta de vivienda y el desempleo”. ¿Cuáles han sido sus actos más bondadosos?

La filantropía de MrBeast

Uno de sus mayores esfuerzos benéficos de MrBeast hasta la fecha se llama TeamSeas, una iniciativa de limpieza de océanos para la cual se asoció con Mark Rober para recaudar 30 millones de dólares con el objetivo de eliminar 13 600 toneladas de basura de los mares.

A partir de allí, MrBeast donó un millón de comidas a familias necesitadas durante una colecta de alimentos en noviembre de 2021, gastando 500 mil dólares en el proceso.

En abril de 2023, el creador de contenidos regaló ropa por valor de casi 3 millones de dólares a refugios para personas sin hogar y áreas de bajos ingresos.

Quizás el caso más viral fue el de pagar la operación a la vista de 1000 personas ciegas de diferentes partes del mundo, incluyendo Sudamérica.

Y ahora último, construir 100 pozos de agua en Camerún, Kenia, Somalia, Uganda y Zimbabwe para beneficiar así a medio millón de personas causó los aplausos generales de la comunidad, la cual incluso lo compara con otras organizaciones que deberían encargarse de estos actos, como la propia ONU.

"Pasar tiempo en estos pueblos realmente me hizo reflexionar sobre la importancia de los pozos", comparte Donaldson al final del clip . “Cómo lleva agua a las granjas para alimentar a los hambrientos, cómo proporciona condiciones limpias para los hospitales y, lo más importante, cómo ayuda a los niños de esta próxima generación a vivir vidas largas y saludables y a construir el futuro para todas estas comunidades”.

Siempre hubo críticas

MrBeast anticipó las críticas que a menudo vienen con sus videos de YouTube centrados en la filantropía.

"Ya sé que me cancelarán porque subí un video ayudando a la gente y, para ser 100% claro, no me importa", escribió Donaldson en X, horas después del lanzamiento del video.

El joven rara vez responde a sus críticos que lo acusan de crear "pornografía benéfica" y "explotar a las personas para obtener ganancias financieras personales", pero quienes lo odian no han frenado los planes de la estrella de YouTube de dedicar su tiempo y su riqueza a esfuerzos filantrópicos.

Declaró anteriormente en X: "Prometo que me moriré con 0 dólares en mi cuenta bancaria y me niego a vivir una vida materialista".

“Quiero crear otros canales como Beast Gaming y Beast Reacts para poder ejecutar mi canal principal con pérdidas y crecer lo más posible. Y luego usar la influencia de mi canal principal para algún día abrir cientos de refugios/bancos de alimentos para personas sin hogar y regalar todo el dinero”, escribió MrBeast en otro tuit de 2020.