Las redes sociales de un fallecido puede ser administrada por terceros | Fuente: Getty Images | Fotógrafo: PeopleImages

A veces, la muerte de un amigo o familiar nos sorprende en la mañana al revisar Facebook, Instagram o Twitter. La sorpresa, la tristeza y la resignación son etapas marcadas en ese primer proceso de pérdida, mientras dejamos una frase o una reacción en redes. Son éstas las que nos vinculan, las que ayudan a mantener el ritmo de noticias generadas en nuestro entorno. Son ellas, también, las que permiten la trascendencia de las personas más allá del deceso.

Facebook ha anunciado nuevas herramientas de control de contenidos para los contactos “legados”, aquellos que mantendrán el perfil de una persona fallecida. Entre las nuevas opciones viene incluida la capacidad de administrar una nueva sección de "Tributos", en donde los seres queridos pueden recordar a la persona que perdieron.

Así figura el nuevo sitio de "Tributo", el espacio para recordar a un usuario fallecido. | Fuente: Facebook

“Tributos” es una sección dedicada separada de la línea de tiempo de Facebook de una persona fallecida. Las publicaciones compartidas no se mostrarán junto con cosas como actualizaciones de estado o fotos subidas mientras la persona aún estaba viva. La sección funciona como un memorial digital o lápida, que el contacto heredado se encarga de mantener.

Facebook ha alentado entre los usuarios la idea de compartir los principales hitos de la vida del dueño del perfil en la plataforma, como la fecha de matrimonio, fotos del primer hijo o un ascenso importante. Facebook ya no es solo una red social, también es un álbum de recortes. Cuando los usuarios mueren, no dejan en orden aspectos de su vida y, entre esas condiciones, las redes sociales que administran pueden ser uno de esos asuntos no resueltos.

“Facebook tiene que equilibrar los intereses de los seres queridos en duelo con la privacidad de alguien que está muerto”, dice Alice Ely, gerente de productos en Facebook. "Tenemos una postura firme en contra de permitir que alguien inicie sesión en la cuenta [de otra persona], y por eso quisimos crear un contacto heredado que pueda administrar el perfil del difunto", agregó.

¿Cómo administrar el perfil de un fallecido en Facebook?

Facebook permite, por ejemplo, el uso de un perfil conmemorativo. De hecho, tiene un tutorial de asistencia al usuario para ese trámite: “Las cuentas conmemorativas proporcionan un lugar para que amigos y familiares se reúnan y compartan recuerdos de un ser querido que falleció. Convertir una cuenta en conmemorativa ayuda a protegerla, ya que nadie puede iniciar sesión en ella”.

Para convertir un perfil en conmemorativo, Facebook solicita al usuario escoger un “contacto de legado”, quien pueda administrar el perfil y acceder a ciertas opciones de la cuenta. Esto debe hacerse en vida, así que escoge bien a la persona que se va a encargar de la cuenta que dejes. Esta persona no podrá ver tus mensajes, iniciar sesión en tu cuenta, eliminar o cambiar publicaciones o fotos antiguas, leer tus mensajes, eliminar personas o aceptar solicitudes de amistad o ceder el contacto de legado a alguien más. Es un permiso provisional para colocar cierto tipo de posts, como un mensaje final, los detalles del sepelio, entre otras cosas.

Lo que un contacto de legado puede hacer es cambiar o actualizar las fotos de perfil y portada, publicar mensajes en el muro, responder a las solicitudes sin aceptar y, en caso se requiera, eliminar la cuenta de Facebook y descargar una copia del contenido alojado.

Facebook añade una página con todos los pasos a seguir. Te dejamos el enlace.

¿Cómo administrar el perfil de un fallecido en Instagram?

El caso de Instagram es un poco distinto. SI bien es parte de Facebook, no comparte las políticas de administración en estas condiciones. De hecho, para eliminar y dar de baja la cuenta, hay que presentar documentos específicos, como el acta de nacimiento del fallecido, el certificado de defunción y una prueba, según la legislación local, del usuario designado para administrar las redes.

Para convertir una cuenta activa en conmemorativa, Instagram configura la presencia de ese perfil en las noticias de los contactos o seguidores, y así no herir susceptibilidades. Estas cuentas tienen algunas restricciones, como no permitir a nadie iniciar sesión en una cuenta conmemorativa. A diferencia de Facebook, el perfil de las cuentas conmemorativas no parece diferente al de las cuentas que no lo son. Además, las publicaciones que compartió el usuario (fotos y videos incluidos) permanecerán en Instagram y el público con el que se compartieron podrá verlas, pero las cuentas conmemorativas no aparecen en espacios públicos, como la sección Explorar de las personas.

En este vínculo, Instagram aporta más detalles.

¿Cómo administrar el perfil de un fallecido en Twitter?

Esta red social también cuenta con un sistema para deshabilitar la cuenta de un fallecido, pero lo gestiona mediante un representante legal o un familiar directo, quienes deben comprobar con documentos el deceso. Twitter menciona: “Cuando presentes tu solicitud, te enviaremos instrucciones por correo electrónico para que nos proporciones más detalles, como información sobre el fallecido, una copia de tu DNI y una copia del certificado de defunción. Este es un paso necesario para evitar denuncias falsas o no autorizadas. Ten la certeza de que esta información se tratará como confidencial y se eliminará una vez que la hayamos revisado”.

Twitter advierte que nadie podrá tomar acceso y control de la cuenta, una vez se considere conmemorativa. Debes seguir este enlace.