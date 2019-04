Si está en tus planes viajar a estos países, debes tener cuidado con la censura en redes | Fuente: Getty Images

Las redes sociales son una herramienta de contacto, un medio de catarsis, una oportunidad de negocio, casi un todo. Desde que nos fuimos familiarizando con el concepto de “Social Media”, el auge de Facebook, Twitter, Instagram y otras tantas fue evidente, al punto de ser la primera referencia informativa en el mundo. Sin embargo, no todos los países están de acuerdo con esta perspectiva, sobre todo las dictaduras. En esta nota revisaremos 10 países que prohíben el uso de redes sociales.

Irán

Antigua ciudad de Yazd, Irán | Fuente: Getty Images

Varias herramientas de redes sociales y varios productos que cifran las conversaciones por Internet no han estado disponibles en Irán desde hace bastante tiempo. A partir de 2013, casi el 50 por ciento de los 500 sitios web visitados más importantes del mundo fueron bloqueados, incluidos YouTube, Facebook, Twitter y Google Plus, lo que convierte a Irán en uno de los países que han prohibido las redes sociales.

Vietnam

Bahía de Halong, Vietnam | Fuente: Getty Images

El partido comunista de Vietnam permite a sus ciudadanos acceder a sitios web comunes como Google, Yahoo y MSN de Microsoft si esos sitios colaboran con el gobierno dando los nombres de los usuarios que usan la plataforma. Además, bloquean cualquier sitio web crítico al gobierno vietnamita, los partidos políticos expatriados y las organizaciones internacionales de derechos humanos. Básicamente, cualquier sitio que defienda los derechos humanos, la libertad y la democracia. En 2016, el gobierno vietnamita impidió que sus ciudadanos accedieran a Facebook durante la visita del presidente Barack Obama al país.

Corea del Norte

En Corea del Norte los ciudadanos tienen acceso a menos de 30 sitios web disponibles desde el interior del país. No es de extrañar que su censura esté clasificada como una de las más extremas del mundo. El gobierno prohibió oficialmente Facebook, YouTube y Twitter en 2016 como una medida para subrayar su preocupación por la difusión de información en línea. La mayor parte del uso de Internet en el país está restringido al personal militar y al gobierno. Un número muy limitado de ciudadanos del país tiene acceso a Internet y puede ver solo la intranet autorizada por el gobierno.

Siria

Aleppo, Siria | Fuente: Getty Images

Siria prohíbe activamente los sitios web por razones políticas y detiene al público que accede a ellos. Las páginas que cubren política, minorías, derechos humanos, asuntos exteriores y otros temas delicados están completamente prohibidas en Siria. Los medios sociales, los sitios de mensajería y la carga de videos, todos sufren de poca confiabilidad y son monitoreados regularmente.

Eritrea

La Catedral Enda Mariam en Asmara, Eritrea | Fuente: Getty Images

El acceso a la información en toda la nación se ve afectado por la prohibición de Wi-Fi móvil y los ciudadanos solo pueden acceder a internet a través de módems de acceso telefónico lento, que cuentan con una tasa de acceso muy truncada con tan solo uno por ciento. Este país africano es considerado, por la comunidad periodística, como el peor lugar para la libertad de prensa en el mundo.

Túnez

El coliseo El Djem, Túnez | Fuente: Getty Images

Antes de la revolución tunecina, la censura de Internet en Túnez era generalizada. Tras la destitución del presidente Zine El Abidine Ben Ali, la censura de Internet disminuyó significativamente en el país. Túnez no es prohibitivo en términos de evitar que sus ciudadanos vean contenido "subversivo", pero está cada vez más interesado en evitar que los bloggers suban contenido. El acceso a la Web está limitado a un mero 40% de todos los habitantes. Además, los proveedores de Internet deben informar sobre todos los bloggers (incluidos sus nombres, información personal y direcciones) al gobierno.

Bangladesh

Tráfico pesado en las calles de Dhaka, Bangladesh | Fuente: Getty Images

En 2015, el gobierno bloqueó por 22 días Facebook y otras redes sociales, a partir de la decisión de la Corte Suprema de defender la sentencia de muerte de 2 hombres condenados por crímenes de guerra. Las autoridades de telecomunicaciones de Bangladesh prohibieron más de 18,000 sitios web que, supuestamente, contenían pornografía o contenido "obsceno", incluido Google Books y Somewherein.net, la plataforma de blogs en idioma bengalí más grande de Internet. Mustafa Jabbar, ministro de Correos y Telecomunicaciones, describe estos esfuerzos como una "guerra" contra la pornografía.

Arabia Saudita

Kingdom Tower de Arabia Saudita | Fuente: Getty Images

Varios libros, revistas, periódicos, películas, contenido y televisión publicados en Internet están altamente censurados en Arabia Saudita: la razón es la creencia religiosa Este país ha prohibido casi medio millón de sitios web que contienen contenido que contrarresta las creencias islámicas, como políticas, sociales y religiosas. Todo el tráfico de Internet en Arabia Saudita pasa a través de un enrutador supervisado y controlado estrictamente por el Ministerio del Interior (es decir, un departamento del gobierno de Arabia Saudita responsable de mantener una lista de sitios web previamente bloqueados). El gobierno bloqueó el acceso a Wikipedia y Google Translate, que estaban siendo utilizados para evadir los filtros en los sitios bloqueados al traducirlos. YouTube no está bloqueado, pero el gobierno ha hecho planes para regular a las compañías locales que producen el contenido para esta plataforma. Sin embargo, las plataformas de medios sociales como Twitter y Facebook son ampliamente utilizadas en el país.

China

Shanghai Skyline | Fuente: Getty Images

Si bien el acceso a Internet es amplio y está presente una activa industria de redes sociales, el país bloquea las direcciones IP, filtra las búsquedas e incluso borra el contenido o redirige las consultas de contenido restringido a información pro-China. Esta barricada a menudo se denota como "The Great FireWall". Durante la última década, China ha bloqueado Google, Facebook, Twitter e Instagram, así como miles de otros sitios web en el extranjero, incluyendo The New York Times y la Wikipedia en chino.

Myanmar

Myanmar | Fuente: Getty Images

Además de haber prohibido el uso de redes sociales, Myanmar filtra todas las formas de comunicaciones basadas en la web para prohibir la actividad rebelde en el país. Los cibercafés deben mantener el registro del usuario y ponerlos a disposición de la policía cuando lo soliciten.