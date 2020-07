Padre realiza un compra para su hija en roblox y a fin de mes facturó más de lo debido. | Fuente: Roblox

Steve Cumming, de 72 años, dijo que pensaba hacer un pago único con su tarjeta de débito a una empresa llamada Roblox. Después de un mes, decide mirar su saldo para darse con la sorpresa que había facturado más de lo normal.

Roblox es un juego multijador en línea con alrededor de 100 millones de usuarios en todo el mundo. Es muy popular entre los niños, el modelo de negocio del juego se basa en compras dentro de la aplicación. Roblox se puede descargar gratis, pero los usuarios pueden optar comprar cosas como skins.

Cumming escribió a The Jeremy Vine Show de la BBC Radio 2 para explicar que su hija de 11 años, sin darse cuenta, había comprado muchas cosas dentro de la aplicación. "Mi hija me dijo que todos sus amigos estaban jugando este juego y que quería gastar £ 4.99", dijo. "Hizo esa compra con mi tarjeta de débito el 16 de abril y no pensé en nada más".

El padre de familia declara que no es muy experto en tecnología, pero tuvo que inscribirse a la banca en lína porque la pandemia le impedía ir al banco o a los cajeros automáticos.



Luego de su pago inicial de 4,99 libras a Roblox, se sorprendió al descubrir que 4,642 libras, cerca de 6 mil dólares al cambio, se había ido y estaba en su sobregiro.



El señor Cumming no se dio cuenta de que su cuenta bancaria fue cargada con compras dentro de Roblox. | Fuente: BBC

Luego de este incidente, la compañía informó que emitirá un reembolso. "Nos esforzamos por evitar compras no autorizadas, tomando medidas como no almacenar información de facturación y trabajando directamente con los padres para proporcionar reembolsos apropiados siempre que sea posible, que es el caso en este caso", dijo Roblox a la BBC.



Roblox alenta a los padres a revisar las configuraciones de pago en servicios de terceros, como Google Play, ya que generalmente tienen la opción de solicitar contraseña para cada compra realizada y evitar que su información sea reutilizada.



