Shayene fue sentenciada a 116 años de cárcel | Fuente: Resized

Shayene "Shay" Victorio, una jugadora brasileña que se abrió camino en el mundo de Counter-Strike: Global Offensive con equipos como MIBR y Keyd Stars Female, se retiró en el 2019 luego de 11 años. Desde entonces ha trabajado en su imagen como influencer y streamer. Sin embargo, de acuerdo con reportes, Victorio dirigía una tienda web de skins y varios productos para gamers, hasta que tuvo que cerrar por la denuncia por fraude de 118 personas, quienes se quejaron ante el Ministerio Público del Estado de Sao Paulo. Estos clientes compraron skins desde la página web de la sentenciada y nunca llegaron los pedidos. Por este acto, Shay fue condenada a 116 años de cárcel.

Pese a la cantidad de tiempo de su condena, ShAy aún puede apelar a la sentencia ya que no se encuentra detenida. Uno de sus mensajes en redes sociales dice que “trabajo con mi imagen, hago transmisiones en vivo todos los días, soy conocida en mi campo, tengo una dirección física. No encaja con lo que se juzga por ahí”. Concluye diciendo que no huirá y acusa de todo el problema a su exmarido.

.

Shay apelará su sentencia por fraude | Fuente: Editado

La defensa de la exjugadora alega que fueron fallos en logística y que tienen una racha intachable de 10 000 productos vendidos correctamente. También, critica el ataque a Victorio por redes sociales de “personas que crean páginas falsas para atacarla, simplemente con el propósito de chismear y malevolencia".

Si la apelación de la defensa es aceptada, se podría reducir la condena ya que la justicia brasileña establece que una persona solo puede estar en presión hasta 30 años como máximo independientemente del delito.