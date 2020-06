Campaña de Donald Trump se pronuncia contra las acciones de Snapchat. | Fuente: Unsplash

La campaña de Donald Trump emitió un comunicado donde acusa a Snapchat de "usar ilegalmente su financiamiento corporativo" para "manipular las elecciones de 2020". Esta declaración llega luego de que Snap anunciara que ya no promoverá la cuenta de Trump en su sección de noticias Discover.



En el comunicado, el gerente de campaña 2020 de Trump, Brad Parscale, llamó a Evan Spiegel el "CEO radical de Snapchat" que prefiere "promover videos antidisturbios de extrema izquierda y alentar a sus usuarios a destruir Estados Unidos".

"Snapchat odia que muchos de sus usuarios vean el contenido del Presidente y, por lo tanto, participen activamente en la represión de los votantes. Si eres conservador, no quieren saber de ti, no quieren que votes. Lo ven como un deplorable y no quieren que exista en su plataforma ", dice el comunicado de la campaña de Trump.

Sin embargo, la declaración no ofrece ningún detalle sobre las supestas acciones "ilegales" de Snapchat y el mal uso del "financiamiento corporativo".



Snap Inc., anunció esta tarde que no promocionará la cuenta de Donald Trump en el apartado Discover, pero la cuenta se mantendrá intacta.

"No amplificaremos las voces que incitan a la violencia racial y la injusticia dándoles promoción gratuita en Discover", dijo un portavoz de Snap Inc. a Business Insider. "La violencia racial y la injusticia no tienen lugar en nuestra sociedad y nos unimos a todos los que buscan la paz, el amor, la igualdad y la justicia en Estados Unidos".

