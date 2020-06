Snapchat ya no promocionará la cuenta de Donald Trump | Fuente: Unsplash

Algunas redes sociales están tomando medidas encontra de las publicaciones de Donald Trump. Según lo comunicado por The New York Time, Snap dijo este miércoles que ya no promocionará la cuenta de Snapchat del presidente Trump después de determinar que sus comentarios públicos fuera del sitio podrían iniciar a la violencia.

Snap, dueña de la aplicación Snapchat, dijo que la cuenta de Trump estará intacta, pero ya no lo colocará en la página de inicio de Discover para noticias e historias.

Esta decisión de Snap surge como parte de una posición dura contra Trump. A lo largo de estos días, redes sociales como Twitter ha etiquetado varios de los tweets del presidente estadounidense por glorificación a la violencia.



Sin embargo, Facebook no ha tocado ninguna publicación de Donald Trump, argumentando que son de interés periodístico y que las “empresas dedicadas a este rubro no deberían tomar posiciones”.

"Estoy desconsolado y enfurecido por el trato que reciben las personas negras y las personas de color en Estados Unidos.", dijo Evan Spiegel, CEO de Snap, en un comunicado. "Simplemente no podemos promover cuentas en Estados Unidos que estén vinculadas a personas que incitan a la violencia racial, ya sea que lo hagan dentro o fuera de nuestra plataforma".



"No amplificaremos las voces que incitan a la violencia racial y la injusticia dándoles promoción gratuita en Discover", dijo Rachel Racusen, una portavoz de Snap.

