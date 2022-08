En TikTok cuenta con más de 35 mil seguidores. | Fuente: Composición

Con 20 años, Christopher Vargas se está volviendo viral en redes sociales como TikTok gracias a la revalorización del quechua en un género de entretenimiento muy popular entre jóvenes: los animes.

Bajo el nombre de ‘Zachinin72’, ha sorprendido con doblajes en quechua de series como Dragon Ball Super, DeathNote, Attack on Titan o Boku no Hero. Pero su participación no queda ahí, sino que también se expande a películas como Shrek o Madagascar.

El quechua como canal de entretenimiento

Los trabajos del joven, cusqueño de nacimiento, superan las 50 mil reproducciones en TikTok por video y, hasta la fecha, han acumulado más de 432 mil me gusta.

“Desde pequeño mis abuelos me inculcaron el quechua y a cierta edad conocí el doblaje, personas que trabajan prestando su voz a grandes personajes del anime, películas y series animadas, que yo y mi abuelita veíamos”, contó Vargas a NiusGeek.

Precisamente, la impotencia de ver a su familiar sin entender lo que veía por no hablar español lo animó a doblar fragmentos populares de series y películas al quechua para que ella también pueda disfrutarlo. “La primera vez que vi la reacción de mi abuelita al ver mi trabajo doblado en quechua me emocionó. Y que a la gente le haya gustado lo que hago me impulsó a continuar y mejorar video tras video los doblajes para que el quechua se promueva y se dé a conocer a más personas”.

Su abuelita es quien también lo apoya en sus videos, siendo quien reacciona a sus doblajes y quien se emociona al ver su lengua materna en producciones de alcance mundial.

La meta: impulsar el idioma ancestral

El quechua se habla por más de 14 millones de personas en toda Latinoamérica y 4 millones de ellas vive en el Perú, donde es reconocido como idioma oficial desde 1975. Es importante hablarlo y rescatarlo ya que, de lo contrario, corre el riesgo de extinguirse como las otras 35 lenguas que están extintas.

El 27 de mayo se conmemora el Día de las Lenguas Originarias del Perú. La celebración busca fomentar el uso, preservación, desarrollo, recuperación y difusión de las lenguas originarias en su calidad de patrimonio cultural inmaterial.

Christopher Vargas ha trabajado locutando en quechua para instituciones públicas, pero ahora está llevando cursos de doblaje. “Es posible promover el quechua a través del doblaje ya que estos animes, películas o series empatizan y las nuevas generaciones se identifican con ellos. De paso, (los jóvenes) reconectan con sus raíces a través del idioma quechua. Es una lucha constante para recuperar nuestra identidad como peruanos y cultura”.

