El famoso tiktoker Khaby Lame perdió miles de seguidores luego de publicar una historia en su Instagram en contra del racismo.

De acuerdo con Dexerto, el senegalés-italiano de 21 años, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que escribía “Di no al racismo”, la cual desapareció a las 24 horas.

Sin embargo, antes de que desaparezca, Lame publicó una nueva historia en la que señalaba que miles de personas lo dejaron de seguir tras la publicación.

"No me molestan los muchachos", dijo en una publicación posterior. "Estamos casi en el 2022 y la gente todavía usa el racismo porque no tiene nada que hacer en su vida. Sé feliz, sigue tu sueño y trata de salvar el planeta".

Agregó que "también puedes dejar de seguirme" porque a él no "le importan los números".

"¡Me preocupo por sus corazones!",dijo. "Si piensas en algo nuevo, ¡hazlo bien y de una manera positiva!"

Famoso sin decir palabras

Lame es el segundo creador más grande de la plataforma, con 115 millones de seguidores, y se está acercando rápidamente al actual número 1 Charli D'Amelio, que tiene 125,6 millones.

Explotó en popularidad por burlarse de las tendencias virales en la aplicación con una expresión inexpresiva, ridiculizando lo complicados y extraños que pueden ser los "hacks" y las bromas de Internet sin decir una palabra.

