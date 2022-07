Los influencers han ganado mala fama por no respetear sitios religiosos. | Fuente: Unsplash

Tras el fin de la mayoría de las restricciones, los turistas regresan en masa a los principales destinos del mundo.

Pero hay una gran diferencia, TikTok parece haber tomado el mundo, creando un nuevo tipo de turista: el influencer o creador que quiere volverse viral en la red social.

En Nepal esto no ha gustado, donde los influencers de TikTok se han ganado mala fama por no respetar sitios religiosos ni históricos.

Esto ha llegado a tal punto que las autoridades de Nepal le han declarado la guerra a TikTok en los sitios turísticos, informa Rest of the World.

“Está prohibido grabar TikTok en este precinto que es Patrimonio de la Humanidad”, dicen algunas de las señales donde se advierte de “castigo de acuerdo a las reglas del gobierno”.

Caos por los turistas y TikTok

El plan de las autoridades de Nepal para atraer turistas en medio de la pandemia de la COVID-19 aparentemente funcionó demasiado bien.

Una calle de Katmandú fue decorada con paraguas de colores para atraer visitantes, pero las autoridades tuvieron que cerrarla luego de que se volvió viral en TikTok y ocasionaba embotellamientos por la cantidad de creadores de contenido y turistas que querían visitarla.

Y no solo es en puntos tradicionalmente turísticos. Agricultores de manzanilla en Morang, al este de Nepal, se vieron obligados a recoger su cosecha antes de tiempo. Masas de personas ansiosas de hacer videos de TikTok con el hermoso fondo de granjas de manzanilla terminaron pisoteando sus cultivos.

Un campo de manzanillas lleno de personas haciendo videos para TikTok. | Fuente: AP1 HD

“Son usualmente mujeres jóvenes en grupo que pasan mucho tiempo haciendo videos para TikTok. Ellas necesitan reproducir la misma canción una y otra vez hasta conseguir la toma perfecta”, contó un residente a Rest of the World.

La red social cree que las autoridades de Nepal están culpando innecesariamente a TikTok.

Lo cierto es que muchos turistas llegaron a Nepal gracias a TikTok. El abogado Gyan Basnet cree que las autoridades deben pedir a los visitantes que respeten las reglas y la santidad de algunos lugares en vez de prohibir expresamente el contenido en TikTok.

Una usuaria de TikTok en Nepal reflexionó sobre el rol de la red social. “Como creadores de contenido de TikTok, debemos entender que no necesitamos grabar nuestros videos en lugares religiosos famosos si esto no está permitido. Lo que importa es la creatividad, no el lugar donde grabes tus videos.

Tiempos de TikTok

La popularidad de la red social de la compañía china ByteDance es innegable, especialmente entre adolescentes.

Un reciente reporte de Google encontró que los adolescentes prefieren apps como TikTok o Instagram para realizar búsquedas.