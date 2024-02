TikTok retira música de artistas como Taylor Swift y The Beatles en disputa por licencias

La música de Taylor Swift, The Weeknd, The Beatles y otros artistas ya no puede escucharse en TikTok tras la ruptura de las negociaciones con el grupo musical Universal sobre la compensación.

Toda la música grabada con licencia de Universal Music Group (UMG) se ha eliminado de la biblioteca musical de TikTok desde el jueves, y todos los videos que contienen música con licencia de Universal se han silenciado.

El anterior acuerdo de licencia entre UMG y TikTok expiró el 31 de enero.

Tras la ruptura de las conversaciones, Universal acusó el martes a TikTok de "intentar construir un negocio basado en la música, sin pagar un valor justo por ella".

Entre las cuestiones planteadas en las negociaciones estaba la compensación adecuada para los artistas y compositores, la seguridad en línea para los usuarios y la protección de los artistas de los daños de la inteligencia artificial (IA), añadió la empresa.



Espacio Vital Estudio encuentra casi 1,000 veces más partículas de microplásticos de lo que se pensaba en el agua embotellada.

La respuesta de TikTok

TikTok dijo en un comunicado que era "triste y decepcionante que Universal Music Group haya puesto su propia codicia por encima de los intereses de sus artistas".

El repertorio de Universal es inmenso e incluye a músicos como Kendrick Lamar, U2 y Bob Dylan.

A pesar de su gran base de usuarios, TikTok solo representa alrededor de 1 % de los ingresos totales de Universal, indicó la compañía discográfica.

Universal señaló otros problemas, como la gran cantidad de grabaciones generadas por la IA en la plataforma, junto con lo que calificó de falta de esfuerzo para hacer frente a incumplimientos con la música de los artistas.

Propiedad de la empresa china ByteDance, TikTok es una de las redes sociales más populares del mundo, con más de mil millones de usuarios.

Es una importante plataforma para artistas emergentes y las discográficas la utilizan como herramienta de promoción. (AFP)